Carmen Machi culpa a Franco de cuando había que esperar la digestión para meterse en el agua

Carmen Machi ha sido la invitada en el programa de El Hormiguero de este lunes para presentar la última película de Nacho G. Velilla que protagoniza junto a Javier Gutiérrez, Mañana es hoy, que se ha estrenado directamente en la plataforma Prime Video. En dicha historia Carmen y Javier interpretan a un matrimonio español de principios de los años 90 que junto a su hijo acaban anclados en nuestro presente por un fenómeno atmosférico en la playa. La misión de la familia en el año 2022 será encontrar a la hija que quedó asilada en 1991 para poder saber qué pasó con ella.

Javier Gutiérrez iba a acompañar a su esposa en la ficción (con la que nunca había coincidido protagonizado una película pero sí habían hecho montajes teatrales juntos). El actor no pudo estar presente en el programa de Antena 3 por una indisposición de última hora.

Así que Machi ha acudido en solitario para tener una distendida charla con Pablo Motos sobre esta experiencia de dar vida a un ama de casa de los años 90 que se enfrenta de improviso a todas las novedades del siglo XXI teniendo que adaptarse a la tecnología, al estilo de vida o a un mercado laboral para el que no se siente preparada.

Entre los temas que salpicaron la conversación en El Hormiguero figuró aquella costumbre que ha existido durante generaciones de aguardar dos (y hasta tres) horas de digestión antes de nadar en la playa o la piscina. Las familias tenían la exigencia de aguardar a lo niños para que no entraran en el agua sin la preceptiva espera para no sufrir una posible hidrocución. Machi ha culpado de esa costumbre "a Franco", una forma que tenía el régimen de controlar a la población. "Se lo inventó Franco, yo lo he pensado siempre", a lo que Pablo Motos le ha apoyado barajando que era una estratagema para tener a las familias bajo temores añadidos. Incluso observan que es una costumbre que existía sólo en nuestro país por esta intención del régimen franquista.

"Era mentira", abría el debate Motos.

Carmen Machi explicando su teoría sobre que las 2 horas de digestión, típicas en España, se las inventó Franco. Y que no comió hasta los siete años.CARMEN MACHI ES DE LO MEJORCITO DEL CINE ESPAÑOL😂#MachiEH pic.twitter.com/cJ8UFnfIUm — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) December 19, 2022

En el ámbito anglosajón la costumbre es de aguardar media hora de digestión, una sugerencia médica que no está tan arraigada como sí se producía en aquellas dos horas por las que velaban los padres de otro tiempo.

La actriz madrileña también aseguró en el programa que se pasó la primera parte de su niñez sin apenas comer, por lo que su delgadez era extrema: "me tomaba zumos de naranja, inyecciones de hígado de bacalao.. No comía porque me daba asco. Eso fue hasta los 7 años", ha confesado la actriz que protagonizara la serie Aída y que es una consumada intérprete de drama y comedia.