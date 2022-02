Carolina Marín: "El deporte fue una vía de escape para superar el bullying"

Carolina Marín lo ha ganado todo en el bádminton (campeona mundial, de Europa y medalla de oro olímpica en Río 2016). La jugadora onubense es todo un referente del deporte en nuestro país. Tras sufrir episodios de bullying durante su infancia, Carolina Marín es un testimonio de lujo para el documental Somos únicos: Las caras del bullying. El Consejo Superior de Deportes y la Fundación Colacao han unido sus fuerzas para sensibilizar a la sociedad sobre la problemática del bullying a través de una obra audiovisual que se estrena el miércoles 9 de febrero en la Sexta. Además de Carolina Marín, el gimnasta Ray Zapata, medalla de plata olímpica y víctima de acoso, aporta su relato personal.

-¿Cómo ha sido la experiencia de participar y poner tu granito de arena en este documental sobre el bullying? -Ha sido un orgullo para mí aportar toda mi experiencia y todo lo que he pasado y sufrido durante mi niñez con el bullying. Creo que es muy importante concienciar a las personas, a los niños, a los testigos del acoso, y en general a todos, de lo que es el bullying y de sus terribles consecuencias. El objetivo es que, entre todos, intentemos que no se tenga que hablar del bullying y desaparezca por completo de nuestras vidas.

-¿Qué recuerda de esa etapa de su niñez cuando fue víctima del bullying? -Recuerdo una etapa bonita porque estas en el colegio, con tus amigos, vas al recreo, participas en los juegos y llevas a cabo tus estudios. Pero también te quedan recuerdos de una etapa complicada y dura, en la que no me sentía bien, llegaba a casa y me encerraba en mi misma. No daba explicaciones a mis padres. Ellos me veían rara, pero no me preguntaban. Hasta que llega el día en el que explotas, dices no aguanto más y decido contarlo para hacer frente al problema.

-No ha sido fácil revivir algunos de esos momentos… -No, para nadie es fácil revivir momentos malos que has sufrido a lo largo de tu vida. Pero me quedo con la parte positiva de todo esto que ha sido aportar mi granito de arena en este documental. Gracias al Consejo Superior de Deportes, a la Fundación Colacao y a la Sexta que han sido los creadores de este proyecto. Siempre estaré disponible para ayudar en todo lo que pueda desde mi propia experiencia vital. Es un tema delicado y tenemos que concienciar a todo el mundo.

-En su caso personal, ¿qué papel jugó el deporte? -Fue una vía de escape y una liberación. Al final en el deporte estaba con otras personas en un ambiente muy diferente al del ámbito escolar. Hacía lo que me gustaba y supuso una gran ayuda, ya que estaba muy centrada en la preparación y de esa manera me olvidaba de los problemas diarios.

-¿Cómo se aborda la problemática del bullying en Somos únicos: Las caras del bullying? -El documental aborda el bullying a través de testimonios del mundo del deporte y también cuenta con la participación de rostros desconocidos que relatan sus historias personales y relatos basados en la ficción. Es un documental que pretende concienciar a la ciudadanía y hablar sin tapujos del bullying y de todos sus protagonistas (el agresor, la víctima y el testigo). En el documental tienen cabida todas las partes implicadas en las situaciones de acoso escolar.

-Como deportista de éxito y desde su experiencia personal, ¿qué mensaje le daría a todos los jóvenes que están sufriendo bullying? -El consejo fundamental que les puedo dar es que se apoyen en su familia o en personas de su círculo más cercano porque es una experiencia dolorosa que no se puede afrontar solo. Se pasa mal, sobre todo en las edades más pequeñas, pero de todo se sale con el apoyo de tus familiares, profesores, entrenador, etcétera. Hay que liberarse del acoso escolar y solicitar ayuda para superar este grave problema.

-¿Cómo se podría erradicar este grave problema? -Principalmente a través de la concienciación de la ciudadanía. Ese el objetivo primordial del documental Somos únicos: Las caras del bullying. El documental cumple una importante función social y pretende visibilizar y concienciar sobre el bullying.

-En el plano deportivo, ¿en qué situación se encuentra tras sufrir una grave lesión? -Sigo recuperándome de la grave lesión de rodilla que tuve. Ya queda menos para volver a competir. La rodilla se está reponiendo muy bien, cada día que pasa voy notando mejoría y estoy muy contenta con el proceso de recuperación de la lesión.