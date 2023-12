"Hágase llegar a Manu Sánchez", cartas sin dirección, las emocionantes muestras de afecto al presentador

Desde que anunciara en mayo que sufría un cáncer por el que le fue extirpado un testículo, el humorista y presentador Manu Sánchez ha estado tratándose de las consecuencias de esta enfermedad, meses largos tras lo que aparece la luz y el comunicador de Dos Hermanas celebrará con el regreso al trabajo: ha comenzado a grabar las entregas de Tierra de Talento que se verán en Canal Sur a partir de enero y será quien despida el año para la cadena andaluza desde la plaza del Arenal de Jerez. Al lado de Manu en este paso a 2024 estará una campeona mundial como la futbolista sevillana Olga Carmona y también Javier Benítez, director territorial en Cádiz de Canal Sur, jerezano de pro.

"Me he dado cuenta de lo mucho que me quiere la gente", reconocía Manu en el acto de este lunes en el que se anunciaba su reaparición para este 31 de diciembre. El presentador está agradecido por todas las muestras de cariño recibidas y que se plasmaron en cientos de mensajes en las redes sociales, desde el mundo artístico hasta la muestra de aprecio del propio presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla. Las reacciones fueron inmediatas cuando, sin perder el humor y la entereza, comunicó públicamente lo que le sucedía en una entrevista en el programa de Juan y Medio y Eva Ruiz, La tarde, aquí y ahora.

A partir de ese momento se fueron sucediendo las muestras de ánimo y esperanza en las redes a medida de que Manu, de forma esporádica, comentaba su situación, además de los constantes mensajes plasmados de forma privada en el móvil.

Pero lo que nadie podía prever era que muchos seguidores del humorista nazareno iban a ponerse en contacto con él a través de formas tradicionales como la correspondencia. Para trasladar sus mensajes de afecto y darle en mano imágenes sagradas, reliquias u objetos que le dieran suerte, los espectadores han remitido cartas casi a la desesperada para hacerles llegar sus mensajes al comunicador, emocionado con estas reacciones.

Con remites como "A Manu Sánchez" o "Hágase llegar a Manu Sánchez", sin más dirección, Correos ha recibido cientos de cartas. Las misivas sin dirección concreto, pero dirigidas al convaleciente comunicador, fueron acumuladas para que él o su familia pudieran recogerlas en una oficina. Los envíos han sido constantes. Los seguidores de Manu le han hecho llegar decenas de fotos con sus devociones, además de dibujos y pequeños objetos, para insuflarle toda la esperanza posible.

Tras varias intervenciones Manu está en la recta final de su recuperación total, toca aún cuidados y precaución, "faltan algunos peldaños", ha definido, animado por las muestras de cariño del público y arropado por su mujer, la isleña Lorena Jiménez, con la que se casará el próximo año, y sus dos hijos. El anuncio de su regreso ha sido una gran noticia.