David Broncano se marcha con Carlos Sobera y Sonsoles Ónega

El cuarto premio Mainat de este año ha recaído en el comunicador andaluz David Broncano, conductor del 'late show' La resistencia, de Movistar Plus +. Coincidirá en el escenario con el resto de compañeros de galardón, de otras tantas cadenas, Carlos Sobera, Sonsoles Önega y José Mota.

El Festival de Televisión de Vitori, el FesTVal, suma a Broncano con el cuarto y último de los premios Joan Ramón Mainat de esta edición 2023. El FesTVal le reconoce por ser "uno de los cómicos de referencia del panorama nacional e internacional" y "uno de los presentadores del momento".

El cómico, presentador y codirector de La Resistencia en Movistar Plus se hizo conocido con los monólogos y se curtió profesionalmente después de la mano de Buenafuente y Compañía. Sus monólogos le llevaron a producciones como Nuevos Cómicos, de Paramount Comedy, Estas No Son Las Noticias (Cuatro), Ilustres Ignorantes (Canal +), Alguien Tenía Que Decirlo (La Sexta), El Club de la Comedia (La Sexta) y Late Motiv (Movistar Plus ), entre otros programas.

En radio ha colaborado en espacios como No Somos Nadie (M80, desaparecida emisora del Grupo Prisa) y Hoy Por Hoy (SER), entre otros, aunque fue La Vida Moderna, en la SER, donde se convirtió en uno de los fenómenos nacionales del humor radiofónico junto a Héctor de Miguel e Ignatius Farray.

El de este festival se une a los premios que ya ha recibido por su trayectoria David Broncano, como el Ondas al mejor programa de entretenimiento por La Resistencia y al mejor programa Nacional de Radio por La Vida Moderna de la SER.

El premio se entregará en la gala de clausura el sábado 9 de septiembre. Lleva el nombre de Joan Ramón Mainat, fallecido en 2001, periodista catalán que era director creativo y productor ejecutivo de la empresa Gestmusic. En cada edición este festival concede varios premios Mainat, en esta ocasión cuatro. Además de Broncano subirán al escenario del Teatro Principal de Vitoria para recogerlo el presentador Carlos Sobera, la periodista Sonsoles Ónega y el cómico y actor José Mota.