Lo mal que le ha sentado a David Caruso-Horatio Caine dejar atrás 'CSI Miami'

Tras un decenio sin aparecer en pantalla y siete años después de sus últimas imágenes, el actor David Caruso ha sorprendido por su mal aspecto, está irreconocible el pelirrojo actor. Varios medios estadounidenses se han hecho eco de las fotos en la que se observa al que fuera activo y atractivo Horatio Caine en CSI Miami con una fisonomía muy desmejorada y la impresión de su forma física deja que desear.

Son las primeras imágenes de Caruso en más de seis años y es una figura pública que ha renunciado a aparecer en actos públicos y se maneja que podría haber sufrido un prolongado episodio de depresión.

El que fuera protagonista de la franquicia de los forenses en la soleada California no ha vuelto a los platós desde que fuera cancelada su serie a la que se sentía muy unido y que se extendió durante diez temporadas.

El intérprete ha sido captado en un desplazamiento desde su casa ubicada en el Valle de San Fernando, California. A su lado, una mujer desconocida, que le acompaña en un quehacer mundano de ir a la compra. El actor viste una sudadera azul con capucha sobre una camiseta verde y un pantalón casual de color caqui.

‘CSI: Miami’ alum David Caruso looks wildly different in new photos since 2017 https://t.co/1pcOETXLxE pic.twitter.com/uK8Lc0Pi5U