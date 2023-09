Detenido el actor español Gabriel Guevara en Venecia por un delito de abuso sexual

El actor español Gabriel Guevara ha sido arrestado en Venecia por un delito de "abuso sexual" ocurrido en Francia, así lo han confirmado fuentes de la policía italiana. La detención de Guevara, de 22 años, se produjo el pasado sábado, en cumplimiento de un mandato de arresto internacional por unos hechos ocurridos en Francia, dijeron las fuentes, sin precisar cuándo se cometió el delito.

Ahora, el actor pasará a disposición judicial en espera de las decisiones que se adopten al respecto, añadieron. Este domingo, el Festival de Venecia se desvinculó del arresto del actor, hijo de la vedette y presentadora Marlene Mourreau.

"Respecto a las informaciones de prensa que han aparecido en algunos sitios en estas horas, relativas a la detención en Venecia del actor español Gabriel Guevara, la Bienal precisa que su presencia en Venecia no estaba vinculada a ninguna actividad o producción del 80 Festival Internacional de Cine", indicó la Mostra en las redes sociales.

