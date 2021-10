Doble eliminación en 'MasterChef' y un deseo inesperado

Verónica Forqué se ha salvado una noche más en MasterChef Celebrity aunque nadie quiere estar ya a su lado. Cortó la mayonesa en el desbarajuste menorquín de este lunes y al final se salvó por pericia. Terelu Campos no, no sabía meterle mano al mar y montaña, y se ha marchado del programa en una doble eliminación imprevista. Miki Nadal se ha quedado fuera por no incluir el pepino de mar (espardeña) en el plato de eliminación. Pepe Rodríguez puso su mala cara favorita. En La Caleta gaditana le explicarían aún mejor adónde se marcha Miki.

¡Sorpresa! Esta noche vivimos una doble expulsión en las cocinas de #MCCelebrity. Despedimos a @terelu_campos y @NadalMiki tras el gran reto de Oriol Castro. ¡Gracias aspirantes! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/zeGrth2b38 — MasterChef (@MasterChef_es) October 18, 2021

Quien se queda más tranquilo de piques es Juanma Castaño, pero el de la Cope sabe que ese odio eterno al humorista era el estímulo que necesita para sobrevivir entre las cacerolas. Se salvó en esta terna definitiva y su gran consuelo es haber tenido más recorrido que Nadal.

"Lo mejor de esta experiencia es que no he tenido guion y he sido yo mismo" @NadalMiki https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/euS5KdXIzP — MasterChef (@MasterChef_es) October 18, 2021

Pero el de Zapeando le puso en duda ¿Seguro? MasterChef Celebrity con esta doble puerta de anoche deja listo el campo para la repesca. El amigo de David Muñoz y Cristina Pedroche en algún momento deberá demostrar si estaba tan preparado para la alta cocina o si realmente lo que le sucede es que le gusta comer y para nada guisar. Le gustaría volver de jurado, que es más fácil.

De remate tuvo un deseo inquietante: le gustaría ver ganar a Verónica Forqué. Miki ya sabemos que es un cachondo. Pero se apiadó de Castaño, al que le deseó también llegar a la final. No ha querido ser más cruel con su querido enemigo que ya le debería de tener perdonado las bromas de 90 Minuti. En MasterChef el de Aragón ha reconocido que sin guion ha estado a gusto enidñando con guasa a los demás.

La hija de María Teresa se ha sentido como una becaria.

"He sentido ese vértigo al entrar en un plató que había perdido y me ha recordado a mis inicios en los estudios de Prado Del Rey" @terelu_campos https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/tGeLs2cIpF — MasterChef (@MasterChef_es) October 18, 2021

Terelu anduvo encorajinada y llorando durante estas semanas así que no causó sorpresa su eliminación, mientras Bustamante se enfadó por bajar al foso mientras se autosalvaba el irritante de Eduardo Navarrete que algún día recibirá su merecido en la cocina.

Victoria Abril, quién lo diría, es la más ejemplar y las rimas de Arkano también estuvieron en peligro. Se salvó por sus malos pelos.