Tenemos temazo para Eurovisión 2024: nuestras canciones favoritas del Benidorm Fest

Respondemos a la pregunta clave, para empezar. ¿España hará un buen papel en Festival de Eurovisión 2024, llevaremos una canción que haga ilusión al público español (y a los eurofans, que se ilusionan casi siempre)? Sí. No sabemos en estos instantes qué genero musical será el que la audiencia y el jurado vaya a decantarse, pero hay material en variedad y calidad, que es lo que interesa en estos momentos.

El listón sube bastante respecto a 2023 en cuanto a posibilidades en las primeras horas de audición de los temas completos y con un número que duplica en aspirantes a 2022, hay mucha más competencia real por conseguir un tema que deslumbre en Europa.

Esto no ha hecho más que empezar, pero hay varios temas que destacan ya en este carrera, los que hay que ir calibrando si calan entre los eurofans y va dejando su impronta entre el público general. Luego estarán las actuaciones en Benidorm. Ya tenemos la base de la música y de la voz, ahora resta convertir un tema musical en un espectáculo de tres minutos para tener ese número que impacta en Malmoe en el mes de mayo.

Tras el anuncio de los nombres este jueves se presentaban las canciones en TVE y la jefa de la delegación española, Ana María Bordas, exponía que han seguido el proceso de creación de cada tema aspirante, y "tenemos buenos artistas, buenas canciones y nuestra obligación ahora es que todo eso brille mucho en el escenario", como ha quedado claro. Se va a trabajar ahora para que cada propuesta escenográfica tenga personalidad y atractivo, como señala el codirector del festival, César Vallejo.

Estas son las canciones favoritas en estos momentos para el Benidorm Fest 2024

St. Pedro con 'Dos extraños' es un bolero clásico que suena a pieza clásica en la que hay mucho de innovación en la voz y en los instrumentos. No es necesario comparar con Sobral o con los baladones que han triunfado otro años. Esto es un bolero que tiene sabor americano, vía Canarias. Un tema que derrite al oyente. Llega con empuje suave.

Miss Caffeina y 'Bla bla bla'. Es el grupo más curtido que llega a este Benidorm Fest así que su carta de presentación es nítida. Un tema pop que hace mover los pies.

Jorge González y 'Caliente'. El ganador de 'Tu cara me suena 8' puede defender lo que le venga en gana en el escenario, así que su reggaeton va a crecer mucho con coreografía y efectos. Parece en principio que es un tema que suena a muchos otros (sin ir más lejos al 'Quiero arder' de Agoney de este año) pero debería ser bastate más .Es un género musical que arrasa entre los jóvenes y que España puede presentarse en Eurovisión como mejor exponente.

Es una situación similar a la del ritmo electrónico-latino del dúo gaditano Lérica (el isleño Tony Mateo, hermano de Abraham Mateo, y Juan Carlos Arauzo). 'Astronauta' se camufla entre todo lo que suena en las discotecas en estos momentos y calaría entre el joven público europeo si es la elegida en Benidorm. Sus autores dice que la canción ha tenido 17 versiones hasta encontrar el resultado que deseaban.

El techno de Nebulossa es la aportación 'bandinesca' (por las tetas de Rigoberta Bandini) de Benidorm. Suena muy bien 'Zorra' y además tiene mensaje, intención y todo el empoderamiento del mundo, tratándose de un tema de reclamación feminista. Es pegadizo, lo que no devalúa todo lo demás.

Y tenemos la reválida o revancha del flamenco según la epístola a los europeos de María Peláe. 'Remitente' reúne las líneas generales de la malagueña, renovadora con estilo propio del flamenco, el flamenquito y el flamenqueo-rock. Suena muy nuestro y volvería a presentarse la misma pregunta que con el 'Eaea' de Blanca Paloma ¿lo entenderán fuera?

El resto de temas son 'Brillos platino', música urbana de Almácor. El pop-rock de 'Sé quien soy' para Angy Fernández, que con su experiencia puede darle carácter en el escenario, para ella es una oportunidad de volver a estar adelante. 'Beso en la mañana' es el tema electrónico del canario Dellacruz.

El pop desenfadado de 'Me vas a ver' a cargo del trío Mantra. El dúo Marlena se inspiran en 'Grease' con 'Amor de verano'. Noan propone ritmos de rock con 'Te echo de -'. Quique Niza, el personal 'Prisionero', balada electrónica. La aportación en catalán llega con Roger Padrós y el tono romántico de 'El temps'.

Sofía Coll lleva el catalán a la fusión con el castellano y el inglés con el potente pop 'Here to stay', vientos políticos podrían insuflar a este tema para que esté entre los favoritos. Y Yoly Saa con 'No se me olvida'