Famous y Julia, a por la victoria en 'OT'

La gaditana Julia y el sevillano Famous están bien posicionados para llevarse hoy el título de ganador de Operación Triunfo 18. La gala en La 1 es casi una víspera navideña a la que sucederá en enero la elección eurovisiva. La academia, por tanto, no cierra las puertas del todo. El fomato de Gestmusic no ha tenido en esta temporada la misma repercusión del año pasado, pero ha mantenido un activo movimiento al margen de la pantalla, en las redes sociales, aunque también con polémicas que han venido salpicando la edición. La última, la ausencia de personal sanitario para los alumnos más pachuchos.

La navarra Amaia, la ganadora de la anterior etapa, es una de las invitadas de esta noche, con Pablo Alborán como principal estrella, junto a Rozalén y David Otero.

Las canciones de esta noche

Una paisana de Amaia, Natalia, es otra de las cinco finalistas, junto a la ilicitana Alba Reche, que cuenta con gran respaldo en internet, y la gallega Sabela que prácticamente ha triunfado con haber sorteado obstáculos hasta plantarse en la final que en directo arranca sobre las 22.40, con la conducción de Roberto Leal.

Famous es el favorito en estos momentos tras ir a más en las últimas semanas y haber sorprendido en sus interpretaciones. Su elección para ser el ganador ha sido And I am telling you... de Jennifer Hudson; Julia opta por Déjame ser, de Manuel Carrasco; Alba cantará Creep, de Radiohead; Natalia, Never enough de Loren Allred; y Sabela Tris Tras, de Marful.

Los tres más votados por los espectadores se subirán de nuevo al escenario repetirán el tema de la gala 0, y de ahí saldrá el ganador. La final, además, se ofrece en 43 salas de cine.