Operación 'Gran Hermano'

Esta vez Gran Hermanose ha convertido en el hermano pequeño. Por un lado en el de Operación Triunfo. Por otro en el de Supervivientes. El principal objetivo de esta edición del reality show por excelencia es recuperar a la audiencia que ha perdido en los últimos años. Para ello no le ha quedado más remedio que imitar lo que están haciendo otros programas de telerrealidad que en los últimos tiempos han conseguido pasarle por encima en cuanto a espectadores y buenas críticas. Es fundamental el trabajo que están haciendo en las redes sociales. Al igual que hizo Operación Triunfo en su primera edición y ha comenzado a hacer en la nueva, desde GH utilizan un hashtag diario para que los tuiteros comenten lo que ocurre en la vida en directo, responden a sus seguidores y escuchan sus peticiones. Incluso deciden sobre algunos aspectos del concurso como si las nominaciones son a la cara o no según lo que pidan los usuarios de las redes sociales. Esto unido a la emisión del canal 24 horas está ayudando a recuperar adeptos. Gran parte del fracaso de la última edición de GH, que se emitió hace un año, fue que coincidió en el tiempo con OT. Mientras el talent musical se adaptó a los nuevos tiempos en cuanto a la relación con sus seguidores, Gran Hermano se quedó atrás y las comparaciones fueron constantes. Esta vez y de momento el programa de Telecinco está superando la prueba de fuego.Con Supervivientes también tiene varios aspectos en común. Tener a Jorge Javier Vázquez como presentador es un acierto. Sabe sacar lo mejor de cada famoso en cada conexión en directo. En la edición de anónimos no encontró su hueco. La sombra de Mercedes Milá siempre estará presente y en la próxima edición de desconocidos lo mejor es que no cuenten con él (Lara Álvarez sería buena opción). Pero en el VIP ha encajado a la perfección y no se echa de menos a Jordi González. También tiene en común con Supervivientes que en el plató hay tramas paralelas a las de la casa. Alba Carrillo, Laura y Kiko Matamoros o Carlos Lozano son algunos de sus protagonistas. Una buena idea para aportar más salseo si cabe.Ese mix entre OT, Supervivientes y GH está logrando que poco a poco se vaya viendo el espíritu de aquel programa que en su día cambió la televisión, aunque el hecho de que los concursantes sean famosos hace que no se pueda comprobar con exactitud si el programa original ha recuperado su éxito. Esto es un arma de doble filo. Para empezar está bien tener como gancho a rostros conocidos, pero este no es el GH puro. El gran reto lo tendrán la cadena y la productora cuando pongan en marcha la edición de anónimos. Será ahí cuando se compruebe si ha funcionado apostar primero por los famosos y dejar a los anónimos para después. Si la de anónimos no funciona, de nada habrá valido el éxito de la actual.