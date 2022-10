Iñigo, de 'Gran Hermano 1' ha sentido de cerca la muerte

Su polo verde y su aprecio por los habitantes de las fosas nasales convirtieron al sevillano Ïñigo González, originario de Ceuta, en uno de los iconos del primer Gran Hermano, allá por el año 2000 en Telecinco. Este participante fue de los que se sumó a la casa con la edición ya iniciada, sabiendo el fenómeno que originó este formato neerlandés que comenzó a presentar Mercedes Milá.

Íñigo y sus lánguidas maneras, remolón profesional, formó cuadrilla en la recta final con los dos mayores ídolos de la edición, el gaditano Ismael Beiro, que ahora aspira a la alcaldía de Cádiz, y el asturiano Iván Armesto.

Íñigo González, que tiene 45 años, profesor interino y cuyo anterior destino había sido la Escuela Oficial de Idiomas en la localidad almeriense de El Ejido, se encuentra convaleciente en el hospital Virgen Macarena de Sevilla desde hace tres días por un infarto que ha sufrido y que, según ha comentado él mismo, ya está fuera de peligro después de una intervención de urgencia. La semana anterior también estuvo en observación.

En las redes esto es lo que comentaba Íñigo mientras aún era atendido en la UCI, con una fotografía de sus piernas: "es verdad que siempre me gusta poner cosas alegres: pero pienso que como estáis siempre ahí os quiero comentar algo: escribo a la vez que me duele el pecho porque me gusta estar activo en redes sociales. Esta madrugada, a las seis de la mañana, he tenido un infarto. Los médicos del Hospital Virgen Macarena se han portado de escándalo me han operado de urgencia y me han puesto un estén en la arteria descendente. Tenía obstruida esa arteria y eso ha provocado el infarto de esta mañana. Ahora me duele un poco el pecho, pero me encuentro mejor".

El ex concursante de Gran Hermano agregaba: "estoy en la UCI de este maravilloso hospital. Estoy cómodo y muy bien tratado. Las enfermeras me preguntan por cómo fue la experiencia en Gran Hermano y dicen que tengo mucho sentido del humor. Creo que he vuelto a nacer. Millones de gracias a todos los que estáis pendientes".

Ante esta situación el sevillano da un consejo a sus seguidores: "se que parece muy típico, pero por favor.. vivid la vida a tope, haced cosas que os hagan sentiros felices y no preocuparse por nada. Se me saltaron un poco las lágrimas porque amo mucho mi vida y no quería dejaros tan pronto".

Ya la semana anterior había sentido un fuerte dolor y ya presentía la gravedad de su crisis cardíaca: "ver a mi madre pegada a mi cama, a mi familia correteando por el piso sevillano, a mi Angelita, mi Laurita mensajes de mis alumnas de B2 de la EOI de El Ejido, aun sabiendo que este año ya no les doy clases, mis amigos de la pandilla, compañeros, amigos, en fin …Ahora lo que necesito es descansar y no pensar.. necesito estar en paz conmigo mismo y brindársela a los que más me quieren".