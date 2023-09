Isabel Díaz Ayuso sí se encontrará con su ex... en un 'reality'

Se debió entender en su momento, en la anterior campaña electoral autonómica a la de este año, cuando la candidata popular y presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, destacó que Madrid es tan grande que no te encuentras con tu ex. Madrid es grande y a su vez hay tanta gente que nadie mira a nadie, una expresión de la libertad, fue el trasfondo de esta afirmación, casi invitación, de Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid no se habrá encontrado con su ex a lo largo de estos años en sus paseos por la capital (para encontrarse con un ex hay que ir a los sitios que el otro puede frecuentar, la verdad) pero para su sorpresa se va a topar este jueves con una ex pareja si sintoniza Telecinco.

Gran Hermano VIP 8 arranca en Mediaset España con una relación secreta de participantes. Tan sólo se ha desvelado a una escritora e influencer argentina que ha venido cubriendo la guerra de Ucrania a lo largo de estos meses, Sol Macaluso, que fue presentada en un acto en el FesTVal de Vitoria.

Con la conducción de Marta Flich, con Ion Aramendi en los debates, GH VIP emprende el vuelo de nuevo. Mediaset España aparcó el formato a raíz de la denuncia por abusos sexuales en 2018 en la casa que denunció la malagueña Carlota Prado contra José María López, que fue condenado junto a la productora Zeppelin aunque por una escasa cuantía y pena.

La dirección de Telecinco observa que es el momento de recuperar su reality de referencia, en la casa de Guadalix y entre sus participantes estaría dicha ex pareja de Ayuso, Jairo Alonso, peluquero de profesión, directivo de una empresa informática, Asseco, posteriormente y que rompió con la dirigente en el año 2021.

Jairo y Díaz Ayuso convivieron durante casi cuatro años, entre 2017 y 2021, aunque a principios de ese año, con el temporal Filomena, se supo que habían ya roto cuando él se dedicaba a hacer snowboard por las nevadas calles contraviniendo las recomendaciones de las autoridades. Alonso llegó a pedir matrimonio a la política madrileña pero la relación no terminó de cuajar.

Ahora encuentra una oportunidad para darse a conocer y no se puede calcular si el comportamiento de Jairo Alonso en la casa de Guadalix puede afectar a la imagen de Díaz Ayuso e incluso si puede desvelar cosas inconvenientes sobre la férrea dirigente popular que parece estar al quite de un fracaso del actual líder del partido, Núñez Feijóo. Del reality Gran Hermano se puede esperar todo, la verdad.