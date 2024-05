Chadi Riad: "Dependemos de nosotros mismos para ir a Europa y vamos a por ello"

El jugador del Betis Chadi Riad, en un acto del club verdiblanco en relación a Forever Green en el Huerto Bioalverde, en Montequinto, ha ofrecido una interesante comparecencia ante los medios de comunicación, tratando diferentes temas de actualidad.

Forever Green

"Sí, bueno, al planeta de cuidarlo lo mejor posible. Hay que cuidar y tener un planeta para nuestra futura sociedad, pues todo ello bienvenido sea".

¿Cómo está el equipo después del derbi?

"El equipo está bien. Es verdad que nos pudimos hacer con los tres puntos. La verdad que jugamos muy bien, tuvimos claro lo que lo que teníamos que hacer, pero al final las no tuvimos buena finalización que digamos. No supimos aprovechar bien las oportunidades y acabamos empatando el partido, pero nada, ya está olvidado y estamos pensando ahora en las cinco finales que nos quedan".

Reflexión tras el derbi y lo que queda de Liga

"Queríamos más, queríamos los tres puntos y nos fuimos frustrados, pero bueno simplemente sirvió de aprendizaje, de tener en mente que las ocasiones que tengamos las tenemos que meter para hacernos con los tres puntos y nada, seguir adelante".

El calendario

"Es un es un calendario difícil, ya que todos los equipos tienen nivel, pero llevamos todo el año preparándonos para esto, para clasificarnos y dependemos de nosotros mismos y vamos a por ello".

Central de la Liga que más duelos defensivos gana

"La verdad que estoy muy contento. No me esperaba que en mi primer año como profesional tuviera este dato tan grande, pero esto se lo debo a mis compañeros, que gracias a ellos he tenido esa confianza de seguir adelante y tirar para arriba".

Futuro: Barcelona o Betis

"Yo pienso en el Betis, simplemente, como he dicho antes, pienso en las cinco finales que nos quedan y en dejar al equipo lo más alto de la clasificación. Si te soy sincero yo tampoco no tengo ni idea, la verdad, de cómo el tema de la recompra. Esto lo llevan mis representantes y ya veré. Yo, de momento, como he dicho antes, sigo pensando en el Betis. Yo estoy muy cómodo aquí, pero bueno, no sabría qué decirte la verdad no sabría decirte, pueden cambiar muchas cosas, pero yo estoy muy a gusto aquí".

El futuro de Guido y el Barça

"Guido es un jugadorazo y pegaría en todos los equipos, pero bueno yo no tengo nada que ver en esto. Es Guido el que decide su futuro y ya está. Veremos el año que viene qué hace. Por el Barça no, no me ha preguntado".

Pelear por jugar Champions la próxima temporada

"Bueno, ¿y por qué no? Tenemos calidad. Tenemos jugadores de gran nivel y con preparación y con trabajo podemos tirar para arriba".

Abde

"Él lo está llevando muy bien, es un jugadorazo. Aparte de la técnica, tiene calidad y también es muy fuerte mentalmente. Está trabajando al 100% para volver al nivel que tenía el año pasado".

Responsabilidad por entrar en Europa

"Por supuesto que la entendemos. El equipo lleva años clasificándose a Europa y no esperamos menos. Nosotros buscamos seguir ahí, seguir en Europa".

Cuentas

"Yo quiero ganar y ya está. No sé si quedar séptimo es para conformarse y sí, hay que pelear por la sexta plaza. Yo conformarme con el séptimo puesto… yo siempre miro para arriba. Yo veo el nivel que tiene mi equipo y seguro que podemos dar aún más y tirar para arriba".

Penalti a Isco en el derbi

"A ver si le da la cara, pues diría que sí, pero los árbitros saben más, ellos son los que deciden y ya está. Si él ha dicho que no es penalti…".

Bajas en ataque en Pamplona

"Perdemos jugadores de mucha calidad, pero también tenemos jugadores de sobra que tienen un nivel estupendo. Vamos con confianza para llevarnos los tres puntos".

Momento más complicado de la temporada

"Nuestro peor momento fue claro, las cuatro derrotas seguidas, pero hemos sabido sacar esto adelante y ponernos otra vez con las victorias. Individualmente no he tenido momentos duros, sino momentos de aprendizaje".

Manuel Pellegrini

"La verdad que significa mucho, es un entrenador con mucha experiencia y la verdad desde el principio ha estado conmigo apoyándome y confiando en mí. Se lo agradezco mucho. De cara a esta recta final de temporada nos ha dicho que es muy exigente y que nos tenemos que llevar las victorias por nosotros y por la afición".