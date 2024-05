Quique tomó la decisión de irse del Sevilla "una vez conseguidos los objetivos"

Quique Sánchez Flores ha aclarado antes de hablar del partido entre el Athletic y el Sevilla su decisión de irse, consensuada con el club, que asimismo ya adoptó por medio de su comité de dirección la resolución de que no seguiría y así lo comunicó al consejo de administración el jueves. El técnico madrileño aseguró que en la noche del viernes él se reunió con el presidente, José María del Nido Carrasco, y le trasladó que él tenía ya tomada la decisión de no seguir.

"Antes de empezar quería comunicaros que en la noche de ayer le comuniqué al presidente del Sevilla que tenía tomada la decisión de no continuar en el equipo. Es una decisión que está meditada en los momentos difíciles y es una decisión que está tomada una vez conseguidos los objetivos. Me parecía responsable estar durante unas jornadas más para que el equipo intentara mantener los niveles de competencia para intentar prolongar la racha de buenos resultados. En cualquier caso es una decisión que me entristece, porque ha sido una historia bonita, dolorosa, que permanecerá en mi memoria para siempre, porque ha sido una historia sufrida y llena de emociones", comenzó diciendo.

A partir de ahí comenzó con el capítulo de agradecimientos, entre los que destacó el dedicado especialmente a la afición. "Y darle sobre todo las gracias, muchísimas gracias, a la afición del Sevilla, que ha estado enorme, ha estado enorme. Ha estado apoyando en los momento de máxima dificultad, de máxima adversidad, cuando parecía que no había ninguna gota de esperanza para que el equipo pudiera remontar y competir y ha estado siempre. Yo los he disfrutado al máximo. Siempre he tenido la curiosidad de lo que era estar en el estadio con esta gente de tu lado y he tenido posibilidad de vivirlo y de disfrutarlo. Por lo tanto les doy unas gracias enormes y un hasta siempre".

Antes se las dio a los futbolistas, a la presidencia y a la dirección deportiva: "Quiero agradecer a los jugadores el esfuerzo que han hecho por cambiar la dinámica. Me pareció en todo momento una situación muy compleja y con muchas aristas. Darle las gracias a la comunicación diaria que he tenido con el presidente y siempre muy frontal y clara. Darle las gracias a la dirección deportiva por su elección en su momento para que pudiera venir a ayudar al Sevilla. Creo que nos hicimos bien los dos con esta decisión de venir".

Y le dedicó bonitas palabras a la prensa: "Gracias a vosotros los medios de comunicación también, porque creo que habéis sido completamente respetuosos conmigo. Cuando ha tenido que haber crítica negativa la habrá habido y creo que nos hace más fuertes y mejores. Y gracias también por las críticas positivas. Tenemos que ser responsables de nuestro trabajo y debemos admitir las críticas como algo genérico y que forma parte de la profesión".

"Gracias a todos por esta aventura, que ha sido muy dura, de mucho compromiso y de mucho valor. Se puede seguir creciendo y siento que este paso por Sevilla me ha hecho crecer mucho", concluyó el técnico antes de responder a las preguntas de los periodistas.

A las preguntas de los periodistas sobre este asunto añadió: "Ha sido un reto enorme y muy duro. Tienes a la plantilla prácticamente en las camillas, hay que hacer un trabajo colectivo muy grande y juntar las tareas y cohesionarlas. Nos deja la pista de uno de los retos más importantes y de mucho peso porque meterte a las miles de almas que sienten por el Sevilla a tu espaldas para que no ocurra nada grave es una responsabilidad muy grande. Se asumió un 18 de diciembre. Sabía la urgencia porque me la explicaron y lo comprobé cuando llegamos. Sentimos satisfacción y un gran suspiro sin sufrir con seis jornadas de antelación, lo que nos parecía imposible un 18 de diciembre de 2023".

¿Pero quién tomó la decisión de que no siga, el técnico o el club? "Permíteme que no matice nada. He dicho las cosas como las tengo que decir. Soy una persona que digo las cosas como son y como pasan y está todo diáfano, bien, correcto y contentos con las partes. Llevo 350 partidos en Primera y para mí no es complicado irme. Está bien".

"Yo no puedo hablar por otras personas ni querría hacerlo por un gran profesional como Jesús Navas. Yo sí digo que he tenido un desgaste que en mi trayectoria no he tenido. Era un plan de rescate, que es un trabajo a corto plazo: estos jugadores tienen que llegar a un lugar en cuatro días sin explicarles qué vamos a hacer en cuatro meses. Y eso desgasta mucho. Despersonaliza a los entrenadores y a los jugadores y eso probablemente dé una visión diferente de nosotros. El desgaste es muy grande y cuando uno madura esto lo madura en medio del fuego. Lo dije tras el partido del Granada. Yo dije que habría que enfriar las ideas para tomar la decisión. Cuando enfrié mi cabeza hace semanas pensé que todo el desgaste que había tenido era suficiente y no iba a ser la persona que llevara el siguiente proyecto. Lo veo responsable por mi parte que no me ate a un contrato para ese proyecto. Y es dejar la puerta abierta para que entre aire fresco. Los que estamos aquí dentro tenemos un punto de aire acaliente de quemazón que tenemos que curar".

El legado de la cantera. "En la dificultad uno conoce más a las personas y ahí me he orientado. En la bondad y en el éxito he meditado y ahí he sacado mis conclusiones. Este club pertenece a los que sienten mucho la camiseta. El club va buscando aire fresco y las raíces ahora mismo están en los chicos más mayores (Jesús Navas y Sergio Ramos) y en los más jovencitos. Me encanta haber contado con Kike Salas, Isaac y Juanlu, lamento que tenga por delante a un tal Jesús Navas, pero también saldrá adelante. Ése sí que es un legado que no voy a perder de vista y voy a tener en cuenta".