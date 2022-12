Jane Seymour: "En la vida real no asumo los riesgos que Harry afronta en esta serie"

Los servicios de streaming Acorn Tv y AMC+ han estrenado en este mes de diciembre la serie de misterio Harry Wild, protagonizada por Jane Seymour (La doctora Quinn, En algún lugar del tiempo, The Kominsky). La serie narra la historia de una profesora de literatura que posee un asombroso talento para la investigación de crímenes. Harry no se conforma con su jubilación y encuentra una nueva vida como investigadora privada.

–¿Qué expectativas tiene depositada en el lanzamiento de la serie? –Muchas. Estamos muy ilusionados con el estreno de esta nueva serie de misterio en Acorn TV y AMC+. Es un proyecto bien producido y con una historia apasionante por detrás.

–Háblanos de su personaje, ¿cómo es Harry? –Harry es una profesora de literatura que no quiere conformarse con ello y, en plena jubilación, decide que quiere acción en su vida. Por ello, decide entrar en el mundo de la investigación de crímenes.

–¿Por qué decide Harry adentrarse en las investigaciones policiales? ¿Le gusta el riesgo? –Harry no se conforma con el estilo de vida que lleva, quiere vivir nuevas experiencias y ser valiosa para la sociedad. No, en mi vida normal no suelo asumir este tipo de riesgos, pero esto es una serie y al personaje sí le gusta el riesgo. Ella es una profesora de literatura con alma de detective policial.

–¿Por qué no nos podemos perder la serie Harry Wild? –Es una serie de misterio que siempre va a mantener al espectador con la intriga de qué ocurrirá, cuál será la próxima investigación, qué peligros surgirán...