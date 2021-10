Javier Bardem explica por qué no ha visto 'Juego de tronos' o 'Breaking Bad'

Javier Bardem y Fernando León de Aranoa se encuentran en plena gira de promoción de la película El buen patrón, que ha llegado este viernes a los cines, y esta semana han hecho una parada en Late Motiv.

En el plató del programa de Andreu Buenafuente, actor y director hablaron del filme, que tiene según explicaron "un humor muy español". Con respecto al personaje al que interpreta, Bardem indicó que, aunque al principio cae bien, conforme avanza la trama "te hace preguntarte qué haces tú con tu pequeña cuota de poder. Al final el abuso de poder se da en todos lados", coincidieron el intérprete y el realizador. "Los grandes cabrones siempre sobreviven", añadió Buenafuente.

Bardem no ve series de televisión

Durante la entrevista hubo también tiempo para hablar de series de televisión, un formato que no entusiasma a Bardem ni como profesional ("me ofrecieron una y no salió", en referencia al drama de Amazon sobre Hernán Cortés que fue cancelado por la pandemia) ni como espectador, aunque reconoce que "dan trabajo a muchísima gente"

"Admiro a la gente que saca tiempo para ver series, especialmente los que tienen hijos. Me pierdo muchas cosas y muy buenas", admitió.

Entre ellas, citó dos: Juego de tronos y Breaking Bad. "Fíjate lo que me he perdido", dijo, y apostilló entre risas: "Pero he visto Falcon Crest, que es la más importante".