¿Por qué Jordi González es ideal para 'Lazos de sangre'?

Jordi González se ha convertido en el tercer presentador de Lazos de sangre. Antes del veterano periodista pasaron por el programa de TVE Inés Ballester y Boris Izaguirre. Su estreno ha sido por todo lo alto con un programa especial dedicado a Tamara Falcó, la flamante novia del año, y los números pese a no ser buenos no han estado nada mal. Lazos de sangre fue la segunda opción de su franja horaria, alcanzando un 10,1% de share durante el debate posterior. Lazos de sangre superó ligeramente los datos de la pasada temporada con 712.000 espectadores y un 8,9% de cuota de pantalla.

Después de un año y medio alejado de los focos televisivos, Jordi González ha regresado con energías renovadas y con la ilusión de un principiante. Así lo aseguró el día de la presentación del espacio. “Es un programa que tiene prestigio, que está muy bien hecho y no les costó mucho convencerme. Es un formato además que se aparta bastante de lo que he hecho en mi última etapa profesional. Me hizo ilusión”, explicaba.

Jordi González lleva dentro el gen de moderador. Por ello, el programa de TVE que repasa los secretos de algunas de las sagas familiares más importantes de nuestro país, le viene como anillo al dedo como ya ponía en práctica en los debates de Moros y cristianos o La noria, ambos en Telecinco.

Tras despedirse de la audiencia de Telecinco en 2021, Jordi González ha regresado a TVE justo cuando la principal cadena de Mediaset está inmersa en un profundo proceso de renovación.