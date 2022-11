¿Será Jorge Javier Vázquez candidato a la alcaldía de Madrid por el PSOE?

Jorge Javier Vázquez podría ser el candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid. El partido aún no ha decidido quien liderará la lista electoral de cara a los comicios municipales. A sabiendas de la importancia de la elección, buscan un perfil mediático, con vocación socialista y que esté vinculado a Madrid. Según apunta la revista Semana, Jorge Javier Vázquez estaría dentro de las quinielas para dar un giro e intentar arrebatarle la alcaldía de Madrid al Partido Popular. El nombre del candidato podría anunciarse el próximo 9 de noviembre, día en el que se conmemora a la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena.

No solo la revista Semana habla del posible candidato. Carlos Alsina en el programa Más de uno de Onda Cero ha dado importancia a la noticia bomba y no descarta que el presentador represente al PSOE en las próximas elecciones municipales. “Me dicen que no estamos haciendo lo suficiente con lo de Jorge Javier. Se sabe que ha hecho campaña por Gabilondo pidiendo el voto para él. Está en un momento de cambios porque su futuro en la tele no está muy claro. Animaría mucho la campaña”, ha dicho el periodista.

Carlos Alsina ha ido directamente a la diana. Se avecina una reestructuración de Mediaset que podría suponer el final de Sálvame, uno de los programas en entredicho por su agresividad y escaso rigor informativo. La política sería una nueva salida profesional para el presentador que, por otra parte, nunca ha escondido su simpatía por la izquierda y por algunos de sus líderes políticos. Resulta evidente que si entra en política su carrera televisiva podría pasar a un segundo plano, ya que serían dos facetas difíciles de compaginar.