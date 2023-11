José María Carrascal y Jesús Hermida, mendigos en la noche navideña

Sólo hubo una ocasión en que el fallecido periodista José María Carrascal salió sin una de sus chillonas corbatas en la pantalla. Y lo hizo además para ponerse una bufanda negra, todo un guiño a los espectadores por indicación del autor del impacto visual, Antonio Mercero.

Carrascal y otros rostros de credibilidad de Antena 3 Noticias aparecieron en la serie Farmacia de guardia como homenaje navideño. Hasta entonces no era frecuente que los famosos se asomaran a otros programas que no fueran sus habituales y el espíritu de Telepasión, el programa de actuaciones navideñas de los presentadores de TVE, que se había estrenado el año anterior, pesó lo suyo para este cameo inesperado. Además, no era habitual que se programaran episodios especiales navideños por entonces, muy al estilo de la ficciones estelares en EEUU.

En la Nochebuena de 1991, momento en que fue emitido esta entrega, se presentaba ante la farmacia regentada por Lourdes (Concha Cuetos) un grupo de pedigüeños que pedían su aguinaldo a cambio de cantar de forma solemne El tamborilero.

Los reclutados por Antonio Mercero, el director de la serie, y en el centro de la formación, son los presentadores de los distintos informativos de la casa: Fernando González Urbaneja (que estaba al frente de las sobremesas, en el programa que ahora conduce Sandra Golpe; Luis Herrero (el de la noche, que ahora dirige Vicente Vallés), José María Carrascal (el informativo "al filo de la medianoche") y el onubense Jesús Hermida, director de los informativos de la cadena después de que meses antes fuera despedido de TVE en un encontronazo con la dirección de la casa por informar del teléfono intervenido a Txiki Benegas.

Mercero tiene a su lado a un amigo y conductor de programas de música clásica de Antena 3 Radio, Rafael Benedito, que, barbado, se sumaba a la broma como experto musical.

A Concha Cuetos le da la risa en las tomas falsas cuando ve a esos señores tan formales convertidos en mendigos por la buena causa de sacar unas risas en el episodio navideño. Un momento histórico de la televisión dado el carácter de sus protagonistas y la idea de carácter pionero del siempre sagaz Mercero.

De la relación están fallecidos Benedito, el propio Mercero, Hermida y en este pasado viernes, Carrascal. Luis Herrero llegó a pasarse a la política con el PP siendo un contumaz contertulio radiofónico y González Urbaneja fue presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid y aparece en ocasiones de colaborador en los análisis políticos y económicos de La Sexta, donde su hijo, César González, es director de informativos.