¿Por que no vemos a Karlos Arguiñano de invitado en otras cadenas que no sea Antena 3?

"Yo hablaba solo en la cocina. Empecé con 40 años en televisión y ahora me ahora me escucha todo Dios", reconoce Karlos Arguiñano, que a sus 74 años aparece a diario en Antena 3, con su menú de mediodía basado en recetas tan asequibles como sus ingredientes, comida rica, fácil y barata: sus señas de identidad con el que ha reunido a lo largo de estos más de 32 años en antena más de 7.000 programas y 11.000 recetas diferentes. Nunca ha repetido dos recetas a lo largo de este tiempo.

Arguiñano cuenta con su propia productora de contenidos, Bainet (la que elaboraba también formatos como Bricomanía), y su familia gestiona el hotel-restaurante de Zarautz, donde se forjó el cocinero que también es empresario vinícola con una pujante marca de txakoli.

Toda esta labor profesional junto a faceta personal en la que desea estar reunido de los suyos en todo momento origina que Karlos Arguiñano apenas se prodigue en otros programas de televisión que no sean el suyo. Hace escasos días fue el invitado de Pablo Motos en El Hormiguero y es ya casi el único espacio al que va por estrecha amistad con su presentador y director, en un programa de la misma cadena a la que pertenece desde hace 12 años.

Pero Arguiñano no se mueve de Zarautz por ningún otro motivo mediático. El chef siente que lleva muchos años en la pantalla (es Premio Nacional de Televisión) y desea una vida tranquila y centrada en su trabajo y en sus hijos y nietos.

"Me han invitado a todos los programas", admite Arguiñano. Pero no le apetece ir. Entre otras razones, si no es en Antena 3, siente que "tiene marido", así que no se va a ir otro.

Recordaba en la presentación de su último libro con Editorial Planeta, hace unas semanas, que el hasta ahora CEO de Mediaset España, Paolo Vasile, le llamó personalmente para que estuviera con Bertín Osborne en Mi casa es la tuya. Vasile fue su jefe en su etapa en Telecinco, en los primeros años de este siglo, tras estar en TVE. Le insistió pero Arguiñano le recordó que tenía "otra pareja".

Pero incluso dentro de Atresmedia el chef se hace el remolón. "En La Sexta hay veces que digo que no porque no tengo tiempo. Doy una patada para adelante y lo emplazo a un par de meses más tarde". "Porque, joder, te pones como de moda y yo ya tengo una edad", justifica por añadidura Arguiñano sobre lo de prodigarse demasiado en antena.

"Yo ya tengo bastante con lo que digo en mi programa", subraya. Con eso ya tiene apariciones virales y de vez en cuando algún problema sobre lo que ha dicho. No veremos a Arguiñano mucho más allá de su espacio de cocina. "Yo tengo faena para todos los días", zanja.