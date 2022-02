Kiko Rivera: "Le pegué a mi hermana una vez para evitar que se cortara las venas"

Kiko Rivera ha vuelto a hablar, en esta ocasión para la revista Lecturas, y ha vuelto a sembrar la polémica. En esta entrevista el DJ e hijo de Isabel Pantoja se ha mostrado más duro que nunca y ha hecho algunas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie.

"Pegué a mi hermana una vez, cuando quiso cortarse las venas" es la declaración que muestra la revista en portada. Unas palabras con las que Kiko Rivera parece cortar definitivamente los lazos con su hermana. "Mi madre me llamó porque mi hermana estaba en el cuarto de baño intentando cortarse las venas", ha explicado, añadiendo que él mismo fue quien le evitó ese trágico final.

La exclusiva ha girado especialmente en torno a Isa P. A la que ha dedicado más de una declaración en un tono de rechazo absoluto a la que es su hermana menor. "Mi hermana solo me ha llamado cuando ha tenido algún problema". El hijo menor de Paquirri dice no querer saber nada más de ella. "No la considero mi hermana. Me da igual lo que le pase. ¡No quiero saber nada de ti!".

Pero el DJ también ha tenido ocasión de volver a hablar de su madre, con la que se reconcilió (aunque por poco tiempo) tras el fallecimiento de su abuela Ana. "Con mi madre también he vivido cosas así. Me decía: 'No aguanto más. Me voy a quitar la vida'. Repetía esa cantinela”, decía en exclusiva para Lecturas.

La separación de su prima Anabel de Omar Sánchez

Hace escasos días, el artista entraba en directo a una conexión con Toñi Moreno, presentadora de la nueva edición de 'Secret Story'. En este momento, Toño aprovechó para preguntarle de manera muy sutil por los entonces recientes rumores de separación de su prima Anabel Pantoja de Omar Sánchez, cuatro meses después de casarse.

En esta ocasión, Kiko no quiso entrar demasiado en el tema. "Me da mucha pena porque a Omar le tengo cariño y a mi prima también. Y ojalá sea mentira y lo solucione bien".