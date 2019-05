Kodi Lee, el ciego autista que asombra por su voz

La audiencia del canal estadounidense NBCse ha quedado sobrecogida con la interpretación de Kodi Lee, un invidente y autista de 22 años, californiano, que impactó con su voz y ejecución al piano, en America’s Got Talent. El joven subió acompañado de su madre, quien contó su historia, y asombró al jurado en los primeros compases, recibiendo el pase de oro a la final. El exigente jurado Simon Cowell reconoce que ha sido de lo más sorprendente que ha visto en el programa, en el que participa en la versión estadounidense y británica.

El concursante interpreta con sensibilidad y maestría A song for you, de Donny Hathaway, llevando a la emoción a sus familiares ante un auditorio afectado por la impresión. Los jurados no salen de su asombro en las redes sociales, como Gabriella Union.

I gave #KodiLee my Golden Buzzer but his family fought for the information, resources & opportunities to make his dreams come true. Everyone deserves the chance to shine, let's work to make that a reality. https://t.co/nG7HO0jv1m