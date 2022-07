Little Big, de poder ganar Eurovisión para Rusia a ser objetivo de Putin

De no haber sido por la pandemia Rusia habría vencido con toda seguridad en el Festival de Eurovisión de 2020. La gran favorita de aquella gala era el rítmico salsero Uno (con el estribillo en castellano como el Llámame rumano de este año) a cargo de un grupo pop de humor absurdo, Little Big. De ser quienes iban a darle una noche de gloria a Rusia (que habría sido la organizadora en 2021), como estaba cantando, han pasado a ser considerados enemigos del país, vetados por el régimen de Putin y se han exiliado a Los Ángeles.

El dúo Little Big había mostrado su oposición a la guerra en Ucrania y meses atrás dejaron Rusia sabiendo que con esta situación ya no iban a poder trabajar ni vivir en libertad. El 2 de marzo salieron de Rusia sabiendo que ya no habría retorno.

Forman parte de la “lista negra” del régimen ruso como han declarado a la BBC y a distintos medios estadounidenses. Llegaron a California en junio y sin visos de volver en mucho tiempo a su país, donde son ídolos juveniles. El grupo Little Big es conocido y bailado en toda Europa no sólo por el eurovisivo Uno, sino por otros temas con disparatados vídeos como Hypno Dance o Skybidi y este exilio estadounidense lo han inaugurado con un tema crítico y sarcástico, Generation Cancellation.

En el vnuevo ídeo parodian el sistema autocrático que rige el país, con imágenes como un plutócrata con los ojos vendados por los símbolos de las divisas y cuya nariz a lo Pinocho penetra en individuos paralizados.

Little Big ha dado un paso más allá en la crítica a la guerra y se ha convertido en los principales iconos de la oposición para los jóvenes rusos.

La música y Eurovisión se convierten de nuevo en altavoz y herramienta añadida en contra del desquiciado régimen de Putin.

Este dúo lo forman Sonya Tayurskaya e Ilya 'Ilich' Prusikin, que en los últimos cinco años habían adquirido gran popularidad en todo el continente por sus animados temas que de convertirse en caricaturas sociales han dado el salto a la crítica contra el poder autoritario.

A raíz de mostrar varias fotos en las que ya habían pronunciado estar en contra a la guerra en Ucrania llegaron las exigencias y amenazas que les llevaron a huir y recalar meses después a Estados Unidos antes de publicar este Generation Cancellation que ha causado la consecuente indignación en el Kremlin. Rusia ha pasado de ser uno de los países más esperados, y votado por asuntos fronterizos, cada año en Eurovisión a ser expulsado por la UER, en una de las primeras medidas de instituciones europeas contra el invasor de Ucrania.