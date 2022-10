Llega Sonsoles y así quedan las tardes

Antena 3 ya ha encontrado acomodo para uno de sus fichajes estrella de la presente temporada, Sonsoles Ónega. La que fuera presentadora de Ya es mediodía sorprendió con su marcha de Mediaset y su desembarco en Atresmedia. Tras un tiempo de espera, este lunes se estrena en Antena 3 a las 19:00 horas Y ahora, Sonsoles, el espacio de actualidad y entretenimiento que conducirá Sonsoles Ónega.

Y ahora, Sonsoles es una producción de Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios. El nuevo espacio se emitirá de lunes a viernes en el hueco de Boom, el concurso que desde hace varios años presentaba Juanra Bonet y cuyas grabaciones se han paralizado. Así que el programa, de una hora de duración, queda encajado entre la serie turca Tierra amarga y el concurso estrella de la cadena, Pasapalabra.

Sonsoles Ónega será la cabeza visible de un programa que contará con un amplio elenco de colaboradores. Periodistas, escritores, empresarios, especialistas de la crónica social y otros perfiles conforman un equipo que pretende entretener desde la actualidad. Olga Viza, Alejandra Prat, Mar Flores, Padre Damián, Carmen Lomana, Pilar Velasco, David Pastor, Tamara Gorro y Bárbara Royo son algunos de los rostros que colaboran en este nuevo formato.

El estreno de Y ahora, Sonsoles es un nuevo reto para la periodista madrileña en el regreso del corazón a Antena 3. Tras licenciarse en la Universidad San Pablo CEU de Madrid, ha trabajado en CNN+ y Noticias Cuatro como responsable de la información de Tribunales. Posteriormente, durante una década, ha formado parte de Informativos Telecinco para ocuparse de la información parlamentaria. En junio de 2018 arrancó una nueva etapa poniéndose al frente del programa de actualidad Ya es mediodía. También en Telecinco ha presentado Ya son las ocho y La casa fuerte.

Desde una perspectiva analítica, significa una pequeña reestructuración de la programación de las tardes de Antena 3, que llevaba varios años sin sufrir cambios y con Pasapalabra muy afianzado en el access prime time. Aunque no lo parezca, la programación de la tarde es un factor estratégico muy importante. Contar con una buena programación a partir de la merienda supone un gancho para que la familia, que sobre esa hora empieza a reunirse a través del televisor, no cambie de canal y apuesta por la misma cadena para el prime time. Por esa razón Pasapalabra no cambia de horario y actúa como reclamo para lo que vendrá después, como ocurre con El Hormiguero. En la actualidad, Antena 3 es un valor seguro para la audiencia y los principales cambios que ha tomado Atresmedia han sido para modificar la programación de la Sexta, donde el magacín Más Vale Tarde rivaliza con Cuatro al día.

Por su parte, TVE ha aplicado numerosos cambios en su franja de tarde durante los últimos años. La entidad pública sigue sin dar con la tecla. De los últimos años solo queda el concurso El cazador y el programa Aquí la Tierra, que ha adquirido más protagonismo con la ampliación de su horario de emisión. Acaba de incorporar El comodín de La 1 con un nuevo rostro, Aitor Albizua, pero sus registros siguen siendo pobres.

Le toca mover ficha a Mediaset. El grupo está inmerso en una plena crisis de audiencia que seguramente se lleve por delante a Paolo Vasile, el consejero delegado de Mediaset España. El futuro de Sálvame está en el aire y la reorganización de su programación se antoja fundamental para buscar un cambio de dinámica.