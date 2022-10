Fin de una era en Telecinco: Mediaset despide a Paolo Vasile

La dirección de Mediaset habría decidido ya la marcha de Paolo Vasile como CEO de Mediaset España y lo hará de manera efectiva en este mes, ha adelantado este lunes El Mundo. Una noticia que causa sorpresa por el calado en la empresa y en sus contenidos audiovisuales y por otro lado no sorprende ya que el descenso progresivo de audiencia de Telecinco, la primera cadena de la compañía en España, ha sido notable (12% en lo que llevamos de mes; 13,7% Antena 3) y no hay un modelo claro alternativo ni un plan concreto de expansión para afrontar de cara a los próximos años.

Un año atrás Telecinco cedía el primer puesto en las audiencias en Antena 3 tras una sucesión de errores como el no amarrar el concurso Pasapalabra tras un prolongado (y costoso) litigio con la productora de los derechos del formato, ITV Studios. Sólo con la marcha del concurso en 2020 de Telecinco a Antena 3 fue un arrastre suficiente para que se cambiaran las tornas. Telecinco no encuentra formatos que sean alternativos a ese liderazgo de Atresmedia y no hay visos que con el actual modelo, basado en el mundo del corazón y realities, con Sálvame con mascarón de proa, sea suficiente.

Cuatro, que fue incorporada en 2011, no ha terminado de encontrar tampoco un modelo tras parecerse demasiado en sus formas a Telecinco y en su duelo con La Sexta no sale tampoco bien parada.

Aunque Mediaset España es una empresa rentable, en estos momentos con el incierto panorama en la TDT, en plena crisis publicitaria (una más) y el impulso de los negocios de explotación bajo demanda, plataformas como Netflix, Prime Video o Disney +, que disputan la tarta de ingresos, obligan a un replanteamiento de la producción en ficción y de los servicios en streaming. La plataforma de la compañía, Mitele Plus, no ha terminado de arrancar con garantías de futuro.

El romano Vasile ha tenido una dorada trayectoria en Mediaset España desde que en 1999 se incorporó al frente de la compañía, llegando a liderar con los formatos de telerrealidad y con una hegemonía matinal, con el relevo de María Teresa Campos por Ana Rosa Quintana.

Con el apagón analógico en 2010 Telecinco sustentó su primer puesto, con sus contenidos de corazón y otras polémicas, pese a la creciente competencia, siendo primera opción en el mando durante más de diez años, desde que se desgastó el modelo sin publicidad en TVE. En 2021 se produjo un vuelco del que Antena 3 ha tomado cada vez una mayor ventaja.

El relevo marcado desde Mediaset Italia, con Pier Silvio Berlusconi, hijo del magnate, al frente, tendría coo nombre de relevo a Borja Prado, presidente de Mediaset España, quien se encargaría de trazar un nuevo plan a medio plazo para la compañía desde este mismo año y aplicar un progresivo cambio en parrilla, contenidos y estrategia empresarial.