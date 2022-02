Paolo Vasile defiende la vigencia de la TV generalista "como compañía"

El consejero delegado de Mediaset España, Paolo Vasile, resalta que la televisión generalista en abierto tiene garantizado su futuro por encima de los vaivenes tecnológicos porque es fundamental como concepto de “compañía” a los espectadores en casa. Un presente “y todo el futuro” ha explicado en una conferencia pronunciada en Bilbao con motivo de los premios de la Fundación Alejandro Echevarria, a la sazón presidente de Mediaset España.

La televisión en abierto hace compañía frente a las redes, "que en algunos casos alimentan la soledad". "Luego está el hecho empresarial, que es una misión también, pero la base es algo que es fundamental y que ha movido toda mi vida profesional, que es la atención a la soledad, y yo me ocupo de esto", resalta el consejero delegado de canales como Telecinco y Cuatro.

Sobre los géneros que marcan las parrillas, como los realities, recuerda el directivo italiano que los formatos van y viene y que, como los propios medios, encuentran “su sitio dentro de la vida de la gente”. “Ahora que todo el mundo parece angustiado por el futuro, que parece que la cosa se está muriendo... mi convencimiento profundo es que, como dijo Darwin, no sobrevive el más fuerte, ni el más inteligente sino quien sabe adaptarse al cambio”, reflexiona.

“Yo he adoptado esto como faro o guía, porque como no soy ni fuerte ni inteligente, solo me queda la tercera opción: seguir adaptándome a las circunstancias”, agregó con su sorna característica: “cuanto más amplio es el espectro de posibilidades, más grande será nuestra capacidad y posibilidad de comunicación”.

“Lo importante es no dejarse ganar por la nostalgia, por el temor o por la melancolía”, destaca Vasile, frente a algunos datos que hablan de un cambio de tendencia en el mando que no favorece a Mediaset.