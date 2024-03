Lucía Sánchez gana ‘GH Dúo 2’ y manda un recado al padre de su hija

Lucía Sánchez se ha convertido en la ganadora de pleno derecho de Gran Hermano Dúo 2. La joven, natural de Puerto Real, es la segunda persona de la provincia de Cádiz que se proclama vencedora del reality de Mediaset. El primero fue Ismael Beiro, el ganador de la primera edición del extinto Gran Hermano. Lucía se ha impuesto en una apretada votación final a Asraf Beno, el yerno de Isabel Pantoja, con un 53,1% de los votos.

La exconcursante de La isla de las tentaciones culmina así una participación repleta de altibajos en la que ha sabido mantener las formas con Manuel, su exnovio y con el que se dio a conocer en la pequeña pantalla. El propio Manuel se mostraba muy satisfecho con la victoria de Lucía, ya que él siempre tuvo claro que de no ganar él que fuera su expareja.

María Jesús Ruiz, la ganadora de la primera edición de GH Dúo, le hizo entrega a Lucía del maletín. “Gracias por entenderme, a veces he pensado que no me lo merecía. Se lo dedico a mi niña y a mi familia. Ángeles, te quiero, gracias al equipo que confía siempre en mí. Prometo mejorar y ser mejor persona y perdón si he hecho algo mal y gracias, os lo debo a todo el mundo”, ha dicho la flamante ganadora nada más recibir el premio.

Entonces llegó de sentarse con Marta Flich para hablar de su evolución en el programa. Lucía tuvo la oportunidad de hablar con sus padres vía telefónica. “Espero que todo el tiempo que has estado ahí te haya servido para pensar y mejorar”, le dijo su progenitor. La joven tenía una buena noticia que darles. “Os voy a arreglar el cuarto de baño”, ha asegurado la puertorrealeña.

El hecho de ser madre ha generado una sensación interior que Lucía ha soltado delante de las cámaras. “Estoy súper sensibilizada con el tema de los niños desde que tuve a mi niña y me gustaría buscar, no sé dónde, un sitio donde hubiera niños que necesitaran ayuda y ayudarlos con lo que sea, ropa, comida, dinero, lo que sea. Lo tenía pensado hace tiempo, pero no quería decirlo", ha explicado.

Sobre cómo gastaría la parte restante del premio, Lucía Sánchez ha dejado algunas pinceladas. Ella tiene claro que su niña juega un papel primordial en todo este asunto. “Yo lo que quiero es invertirlo bien para pasar tiempo de calidad con mi niña, que es lo importante. Y que tenga una vida tranquila y que nunca le falta de nada”, ha aclarado.

Lucía Sánchez ha reconocido que está muy bien sola. “Hacía tiempo que no estaba tan contenta, que no me paraba a escucharme. Me he podido escuchar, he podido pensar mucho en mí, en mi vida, en quién soy, estaba súper metida en un bucle. Ahora tengo claro que quiero dedicar mi vida a darle tiempo a mi niña, a mí, a trabajar, a superarme, a conseguir cosas para ella, no me queda nada más”, ha declarado.

Por último, también ha tenido unas palabras para su ex Isaac Torres, el padre de su pequeña. “No estoy en un momento ni para dedicarme, ni dedicarle tiempo a nadie. Sería egoísta por mi parte porque no le daría nada a la persona que tuviera a mi lado. Me quiero curar, me quiero empoderar, quiero volver a ser la que yo era y entonces, ya se verá”, ha zanjado.