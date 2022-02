Luis Zahera: "En Galicia creíamos que era un bulo lo de los narcosubmarinos"

El cineasta Daniel Calparsoro estrena hoy en Amazon Prime Video Operación Marea Negra, una serie de cuatro capítulos coproducida entre España y Portugal sobre el narcosubmarino artesanal detectado en la costa gallega en 2019, tras haber atravesado el Atlántico. Álex González es Nando, un joven piloto que se ha preparado como boxeador. Luis Zahera y Nerea Barros son coprotagonistas de esta ficción.

–Como actores gallegos habrá que aplaudir a sus paisanas Tanxugueiras.

–(Luis Zahera):Todo lo de Eurovisión les habrá venido bien. Espero que le sirva a esta chicas. Siempre es bueno que haya polémicas en la televisión. Eso anima.

–¿Y estuvieron ustedes al tanto de la historia del submarino en su momento?

–(Nerea Barros): No había visto la noticia. Me reventó la cabeza los guiones, no me lo podía creer. Y la serie cuenta mucho de cómo fue lo sucedido en la realidad.

–(L.Z.): En Galicia se venía hablado de narcosubmarinos, pero creíamos que eran bulos, como la niña de la curva. Que no venga ahora la niña de la Curva y le tengamos que hacer una serie. Yo me apunto a hacer de la niña...

–¿Cómo son sus relaciones en la serie con Nando?

–(N.B.): Luis es como el segundo padre de Nando y yo soy Gema, su prima. Es una familia rota por varios motivos: hubo sus diferencias, unos se decantaron por la pesca y otros por el transporte. Fue una brecha que ni Nando ni Gema comprenden. Yo no entendía cómo había surgido esas empresas tan grandes de transportistas y te das cuenta de que los gallegos llevan generaciones en el mar. Hemos vivido a través del mar. Gema es de una generación formada en empresas. Cuando ve a Nando siente una atracción física y emocional. Nando es la única fisura de su vida y por eso ha de tomar decisiones que no son fáciles. Al saber de dónde sale entiendes sus dilemas.

–¿Cesáreo, el entrenador, es la voz de la madurez?

–(L.Z.): Como entrenador es la sabiduría, la experiencia de saber lo que hay fuera. Él piensa que Nando debería seguir en el boxeo porque fuera hay otro tipos de negocios que parecen fáciles pero no son nada cómodos. Ojalá cuando somos jóvenes oyéramos más la voz de la experiencia.

–Los jóvenes no lo tienen fácil. ¿Nando les hará identificarse?

–(L.Z.): Es la historia de nunca acabar. Nuestros jóvenes llevan dos crisis, la de 2008 y la de la pandemia. Viene la globalización, 9.000 millones, la robótica. Cuando yo empecé las cosas eran más sencillas. Estábamos cinco en un casting, se hacían 60 cortos al año en España y ahora son 5.000. No estamos en una época de cambios sino en un cambio de época. Y ahora viene Feijoo...

–(N.B.): Soy gallega, tenemos un dramatismo gallego y he aprendido en estos años: ¿por qué en las crisis hay una situación de negatividad pero hay unos cuantos que lo revientan? Tenemos que estar ahí.