'Macarena', 30 años y el mundo entero a sus pies, ¿Qué dicen Los del Río?

Este lunes se estrena Macarena, la docuserie de dos entregas en la que Movistar Plus + disecciona cómo se gestó el himno viral festero, la canción en español más famosa en todo el mundo, nacida en el álbum editado por el dúo Los del Río hace 30 años, A mí me gusta. Un amplio reportaje que retrata la música y la sociedad de los años 90 dirigido por Alejandro Marzoa (que elaboró La Liga de los Hombres Extraordinarios para Movistar), con guion de Arantza Diez y David López Canales.

Es el mosaico histórico que se engarza en torno a los acordes y el ritmo de la melodía creada por Antonio Romero Monge, cantada junto a su compañero, amigo y compadre, Rafael Ruiz Perdigones. Los del Río, un dúo nazareno global que en este jueves no daban abasto de tantas entrevistas sobre esta docuserie, jaleando palmas en todo momento. Al oír “Grupo Joly” se ponen literalmente a bailar.

–Macarena tiene 30 años y ustedes, 60 años en la música

–(Rafael Ruiz):¿Y no es bonito celebrar ambas cosas presentando un documental sobre todo esto?Aquí estamos y aquí seguiremos. Un amor de 30 años y una relación de 60.

–(Antonio Romero):Es, como decimos, una palito a la burra, para que Macarena siga funcionando y quienes la creamos sigamos 62, 63, 64 años.

–¿Cómo ven a su propia canción al cabo de estos tres decenios?

–(A.R.): Yo me quedo satisfecho pensando que la Macarena salió de las entrañas de Dos Hermanas, de Sevilla, de Andalucía y le robó el cariño al mundo entero. Hoy estamos en el Edificio Telefónica 30 personas para esta presentación. Es una canción que sigue generando trabajo, movimiento. Vuelva a salir en la televisión, suena en la radio y aparece en la prensa llenando los periódicos, las webs y las redes. Macarena es tan generosa. Es una alcancía.

–(R.R.): Y todavía nos queda estar en Barcelona. Lo hacemos para que Movistar tenga un gran triunfo.

–(A.R): Cuando fallezcamos los autores, 50 años después, estará nuestra familia disfrutando de este éxito. El autor soy yo pero somos los dos los que generamos esta canción.

–Todavía habrá que investigar cómo han sido capaces de estar todo este tiempo sin un gran crisis. Hay grupos que se desmantelan al segundo disco...

–(A.R.): Hay razones para seguir cuando llevamos 60 años. Y cuando ya llevas 25 no sabes si vas a continuar. Tuvimos la suerte de nunca tirar la toalla. Hacíamos otras cosas cuando no podíamos vivir de la música. Entre nosotros nos apoyamos en los momentos difíciles. Si había malos momentos sabíamos que no podíamos tirar por tierra todo lo que habíamos hecho. En varias ocasiones nos los hemos planteado y entonces ha pesado el sentido común frente al pataleo o la queja.

–Pero ir juntos a todas partes....

–(R.R.): Nos lo decía Lucio, el del restaurante: que nos compráramos un piso en Madrid. Teniendo AVE no hace falta, que está Sevilla a dos horas y media. Y hemos ido juntos siempre. Tras tanto sacrificio y amistad si surge una riña se nos olvida.

–¿Los del Río están 'bendecidos'?

–(A.R.):Pues sí ¿te parece poco tener la protección del manto de la Macarena que llevamos en el nombre? Somos de la tierra de María Santísima. Rezamos a la de Valme, a la del Rocío o a la Esperanza de Triana. Nos sentimos protegidos por nuestras devociones. Y por supuesto por Jesús del Gran Poder al que tanto hemos cantado.

–¿Macarena vino a relevar a las sevillanas en las discotecas?

–(A.R.): Lo importante es que las sevillanas no se irán nunca de Sevilla. Están donde tienen que estar. Nosotros abrimos camino para las sevillanas en los años 60 y 70, en tablaos, en discotecas. En su momento hubo 20 salas rocieras en Madrid y todas han desaparecido.

–¿Sin haber existido la Macarena serían recordados por Sevilla tiene un color especial o las sevillanas de Cómo bailan los caballos andaluces?

–(R.R.): Estuvimos en esta semana en Jerez comiendo con don Álvaro Domecq y con la familia de Ariza. Fue un día maravilloso, recordando aquel éxito de Cómo bailan los caballos andaluces. Los que nos han seguido todos estos años recuerdan decenas de canciones.

–¿Hasta dónde llegaron con Macarena que no hubieran imaginado estar?

–(A.R.): Tenemos las puertas abiertas de medio mundo. En EEUU tenemos las llaves de Florida y de Nueva York tenemos la Gran Manzana que nos dio el ayuntamiento. El 14 de enero es el Día de la Macarena en EEUU. Actuamos con Ricky Martin en el el Madison Square Garden y para nosotros era emocionante ver tantas banderas españolas.

–(R.R.):Y en el 97 cantamos en la Super Bowl en Nueva Orleans (bromean diciendo “Niuuu Orleans”).

–¿Cuándo ahora la familia les ve que sigan tomando el avión para actuar?

–(A.R.): De entrada nuestras familias nos dicen “¿adónde vais?”. ¿Pues adónde vamos a ir? A conocer el mundo. Tenemos hijos, nietos, una gran familia y seguimos trabajando y viajando porque nos gusta. Ellos lo saben.

–¿Reconocen que son millonarios y que lo serían incluso sin Macarena?

–(R.R.): Hacemos lo que nos gusta, hacemos felices a los demás y cuidamos de nuestras familias para que no les falte de nada en mucho tiempo.

–¿Lo tienen todo pagado cuando van a los restaurantes?

–(A.R.): Tenemos el cariño de todo el mundo. Lo agradecemos. Se nos acercan reuniones enteras en Vigo, en Burgos o en América entera.