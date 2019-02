María Villalón: "El ambiente de 'Tu cara me suena' no se puede fingir"

Hace exactamente un año tomó las maletas en dirección a Escocia tras sentir que lo había dado todo en la música y no disponía de la oportunidad que merecía. Seis meses después, cuando estaba haciendo un sandwich en un Pret a Manger, recibió la llamada de Tu cara me suena, que esta noche en Antena 3 llega a su semifinal, en directo. La rondeña María Villalón, ganadora de Factor X hace doce años, ha vuelto a ponerse en primer plano de los espectadores.

–Vaya reto el de esta noche para meterse en la final...

–Imito a Lele Pons. Ha sido un poco locura. Son pocos días para ensayar las coreografías. Es lo que me quedo de este programa: lo mucho que he aprendido, los retos impensables...

–¿Cómo se postuló para formar parte de Tu cara me suena? –Llevaba varios años intentándolo. Pedía ir a los castings. Al cabo de dos años me respondieron a un vídeo con imitaciones que les mandé. Fue imprevisto. Yo estaba en Escocia alejada de todo, buscándome la vida, aprendiendo inglés. No me imaginaba que iba a estar en algo así.

–Las imitaciones la han puesto a prueba cada semana.

–Metida en mi casa ensayando. De miércoles a domingo preparaba la imitación y los lunes y martes, a grabar. Arnau nos daba las indicaciones. Veía todos los vídeos que podía de los artistas que debía imitar. Lo ha habido difíciles.

–¿Cómo se lleva con los compañeros?

–Está claro que no se puede engañar al público. Es un programa de realidad. El ambiente divertido que hay en el equipo no se puede fingir, es lo que sale en la pantalla.

–¿Qué compañero destacaría?

–A todos, pero tengo que reconocer que Carlos Baute es quien más me ha sorprendido. Es una estrella internacional que después es de lo más normal cuando se apagan las luces.

–¿Se ve ganadora de esta edición?

–Es la edición más reñida. Por delante en las puntuaciones están Soraya, la granadina Mimi Doblas y Carlos Baute. Hoy votan desde casa, a ver si estoy entre los cinco finalistas.

–Al menos estará en la final.

–Pero mi premio es ya estar aquí. Ya he ganado con estar en Tu cara me suena.

–Su imitación favorita.

–La de Pablo Alborán fue mágica. Y la de Antonio Molina me la curré mucho. Sin embargo con Shakira, que me salía bien, me puse nerviosa con la coreografía. He roto ya esa barrera de bailar que tenía.

–¿Se enfada con el jurado?

–Es imposible enfadarse con ellos.