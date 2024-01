‘Martínez y Hermanos’ llegará a la parrilla de Cuatro este año

Martínez y Hermanos cambia de casa y pasará a emitirse en abierto. El programa de entrevistas y entretenimiento, conducido por Dani Martínez en Movistar Plus+, está de mudanza tal y como ha comunicado su presentador. Tras permanecer más de un año en la plataforma de pago, el programa pega el salto a Cuatro, un canal que conoce a la perfección el humorista leonés.

El espacio de entrevistas reunirá en Cuatro cada semana a rostros conocidos del deporte, la cultura y el espectáculo. Dani Martínez no se ha olvidado en la mudanza de nada y lleva consigo el famoso Botón verbenero y su Biblia, que es ni más ni menos la biografía del cantante Julio Iglesias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani Martínez (@danimartinezweb)

Según ha anunciado en las redes sociales, el programa formará parte de la parrilla de Cuatro el próximo año, aunque aún no está determinada la fecha concreta de su lanzamiento. Dani Martínez no escatimará en esfuerzos para traer a los mejores invitados a su programa. “Obama, qué pasa, no puedes venir al programa todavía porque no tenemos montado el plató, ni el sofá, que te puede el ansía. Si sé que no has venido todavía, pero vas a venir, que te puede el ansía, te llamo yo”, ha dicho Martínez en tono de humor.

Se desconoce si el expresidente de Estados Unidos se sentará en el plató de Martínez y Hermanos, por el que si han pasado caras muy conocidas por el público como Elsa Pataky, Laura Escanes, María Pombo, Antonio Banderas, Manuel Turizo, entre otros.