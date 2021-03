Movistar+ incorpora los contenidos de MiTele Plus a su oferta

Los contenidos de series y programa de la plataforma Mitele Plus podrán verse en Movistar+, gracias al acuerdo al que han llegado Mediaset España y Telefónica. La aplicación que engloba a cadenas de televisión como Telecinco, Cuatro o Factoría de Ficción y que tiene cerca de 3.000 millones de vídeos y más de 2,5 millones de usuarios únicos ampliará la distribución los contenidos que posee.

Se podrá ver en Movistar Plus numerosos programas, películas o eventos deportivos que están siendo demandados por millones de personas. Según Mediaset, la versión premium de Mitele Plus, alcanzará 200.000 suscripciones el mes de marzo tras observarse un incremento superior al 70 por ciento en los primeros meses de este año 2021. Por lo tanto, ambas compañías han acordado crear una nueva experiencia de usuario uniendo contenidos.

Por ejemplo, en la plataforma de Telefónica se podrán ver programa como La Isla de las Tentaciones, Supervivientes, El Precio Justo, El Programa de Ana Rosa, Sálvame, La que se avecina, competiciones deportivas que se celebrarán en los próximos meses como la Eurocopa de fútbol o películas como Perfectos Desconocidos y Adú, que es una de las cintas que ha sido galardonada en los Premios Goya.

Otros contenidos que se pueden ver

Por otro lado, se ha explicado que Mitele Plus tiene un reality en directo durante 24 horas que se llama Solos y que pueden disfrutar todos los suscriptores porque es un formato que ofrece tres señales durante todo el día para que las personas no se pierdan nada de lo que está ocurriendo entre los habitantes de una casa-plató que se ha preparado para este programa.

Además, hay un acceso a un calendario con todo lo que se puede ver cada día del participante en el reality. Por otro lado, la audiencia puede decidir distintos aspectos de su vida cotidiana, los retos a los que se pueden enfrentar y las visitas que reciben de los círculos de influencia de los concursantes en la web de Telecinco y en la aplicación digital de la cadena de televisión.

Mitele Plus estará integrado en Movistar Plus para poder encontrar los programas buscando en su índice y se facilitarán las búsquedas de los contenidos. Las personas que quieran este servicio, no estén registrados en la plataforma de Mediaset y deseen contratar la suscripción a Mitele Plus, podrán contratarla a través de la plataforma Movistar Plus de Telefónica.

Los programas, series, películas o eventos deportivos de Mitele Plus serán accesibles también desde el buscador del descodificador que se encuentran en los domicilios. El servicio estará disponible en los próximos meses, según anuncian desde las compañías, para los abonados de Movistar Plus con descodificadores UHD, de los que actualmente ya hay desplegadas más de un millón de unidades en España.