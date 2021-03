Movistar + se prepara para la noche de los 'All Star'

El All Star de la NBA se vive en Movistar+. La plataforma de pago ha preparado una cobertura especial para contar todo lo que acontezca en Atlanta, donde se reúnen en la madrugada del domingo al lunes las estrellas más rutilantes de la mejor competición del baloncesto mundial. La NBA y su fin de semana de las estrellas ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos provocados por la pandemia. Por esta circunstancia, el All Star 2021 ha cambiado de formato y concentra todo el espectáculo en una sola noche.

Vamos volverá a canalizar el show baloncestístico de la competición franquicia del baloncesto acogiendo la retransmisión íntegra del evento. El espectáculo dará comienzo a las 00.30 horas con el concurso de triples y habilidades. A las 2 está previsto el salto inicial del partido de las estrellas. Durante el descanso del encuentro podremos disfrutar del concurso de mates. Antoni Daimiel, Guille Giménez y Ramón Fernández serán los encargados de trasladar al espectador la pasión y el frenesí por uno de los eventos más esperados del año. Guille Giménez ya está preparado para afrontar una jornada maratoniana. “Nos espera un palizón, va ser muy largo porque todo transcurre en un solo día. Unas cinco horas de retransmisión en directo y sinceramente lo que más me motiva es el concurso de triples”, señala.

El periodista Antonio Daimiel acumula muchos años narrándonos los partidos de la fase regular, las finales y los All Stars de la NBA. Para el que fuera compañero del malogrado Andrés Montes el All Star es un acto de promoción para la NBA. “El sentido y la esencia del All Star es promocionar la Liga hacia el exterior. Siempre que he ido allí parecía que estaba en una feria de exposiciones. Coincido con Guille en la expectación que despierta el concurso de triples y un posible duelo Curry-Booker. Además en los últimos años los porcentajes están siendo muy altos”.

Una situación inversa atraviesa el concurso de mates que con el paso de los años ha perdido el magnetismo y atractivo de antaño. “Este año los nombres no son muy conocidos, pero como esperamos poco lo mismo nos llevamos una sorpresa”, declara Daimiel. Para Guille Giménez existe una forma de relanzar este concurso. “La NBA tiene que meterle dinero, al final la motivación de un deportista se mueve por el plano económico y creo que sería una manera para reactivarlo”, explica.

Ambos periodistas realizarán la narración del evento desde España. “Yo me cogería ahora mismo el primer avión, echo de menos estar allí y poder contar todo lo que rodea a la NBA es brutal”, reseñó Guille. Daimiel ha recordado su primer All Star. “En el primer All Star me emocioné mucho, pero una vez visto uno vistos todos. Incluso he llegado a tener pereza para cubrir las finales de la NBA por el desgaste que supone con el nuevo formato. Me gustó mucho el All Star del año pasado en Chicago. Allí cumplí 50 años y fue especial. Aún tenemos la esperanza de estar este año en las finales si la pandemia nos lo permite”, dijo el conocido periodista deportivo.

#Vamos, el canal exclusivo de deportes de Movistar+, será la referencia para los seguidores del baloncesto. El All Star es un evento que paraliza el universo basket, y desde Movistar+ han preparado una programación especial durante todo el fin de semana. Con la ayuda de Movistar Deportes ofrecerán los mejores partidos de los últimos años, empezando por el 2015, aquel inolvidable duelo que enfrentó a los hermanos Gasol. También se podrá rememorar los mejores concursos de la historia, como el de mates del año 1986 con Spud Webb. La plataforma de pago hace uso de la nostalgia para ir calentando el ambiente y abrir el apetito de los aficionados.

Será una noche larga y ahí estarán las redes de la NBA en Movistar+ para que no se pierda detalle alguno. Desde la cuenta de twitter se lanzará una campaña una acción participativa con dos camisetas de la Fanshop de Movistar+. Con el hashtag #AllStarEnVamos se pedirá a los seguidores un menú NBA para esa noche, con entrante, plato principal y postre.