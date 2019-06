Helena Bianco es la ganadora de La Voz senior tras conmover a la audiencia con A mi manera. La vallisoletana que fuera componente de Los Mismos ha reanudado su camino musical a los 70 años. La final se emitía el pasado miércoles.

–¿Su victoria en La Voz senior es la de una generación de cantantes que ya no aparecía en TV?

–Ahí, ahí. Es una victoria que comparto con todos y sólo puedo agradecerlo a Antena 3 y al equipo de La Voz por permitirnos la oportunidad.

–¿Cómo ha vivido la experiencia?

–Viví con muchos nervios la audición a ciegas.Pero a partir de ahí todo cambió. Sólo he tenido ilusión e ilusión.

–Se ha criticado que los ‘coaches’ no fueran generosos con los mayores que participaban.

–Pudo existir esa impresión con algunos concursantes en la audición a ciegas. Pero los coaches han estado volcados con todos los participantes. Han demostrado talento, profesionalidad y sensibilidad. Y respeto. Es bueno que en las audiciones a ciegas no conozcan a nadie. Así son realmente imparciales.

–¿Y qué ha aprendido usted en La Voz, que sería la mejor lección para los demás?

–He aprendido que sigue habiendo una gran solidaridad en el mundo de la música. Y que no puedes pararte. Crees que has desaparecido y no. Siempre hay una oportunidad cuando crees que no hay espacio. Hay muchísimo público para seguir conquistándole.

–¿Y qué espera ahora?

–Me haría ilusión participar en varios macroconciertos. Y estar con otros compañeros. Espero que el disco nuevo quede bien y que haya un tema de Pablo López. Yo espero seguir viviendo la música, porque de la jubilación no puedo.

–¿Falta interconexión entre las generaciones?

–La cultura es lo que permitirá que así sea. La música puede unir a todos.

-¿Cómo han cambiado los platós desde que usted empezó hasta ahora con La Voz?

-Ahora tenemos los medios. Todo es espectacular, pero antes había que trabajar más la imaginación. Con una sola cámara era obligatorio. En Pasaporte a Dublín, que era como Operación Triunfo, sólo teníamos dos cámaras.

-En la famosa grabación de El Puente de los 70 en TVE están ustedes en un espacio mínimo

-Aquello era en un programa Fernando Garcia de la Vega. Si hubiera sido Lazarov se reconocería por el zoom y por volvernos boca abajo.

–Usted cantaba lo de la cinta amarilla en el roble. Eran otros tiempos.

–Es una canción preciosa.

–¿El Puente no hubiera sido una buena obra faraónica para el PP de Valencia?

–Y no lo hacen. Mira que Los Mismos dimos la idea. Ojalá mis bisnietos vieran el puente desde Valencia hasta Mallorca.