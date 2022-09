¿Se sentará Ortega Cano frente a Rocío Carrasco en el Deluxe?

Rocío Carrasco ha estado dando de qué hablar últimamente. Su programa "En el nombre de Rocío" ha destapado ciertos aspectos sobre su familia y sobre personajes públicos como José Ortega Cano que no han sido de agrado para el torero, el cuál ha amenazado con denunciar a la hija de Rocío Jurado, pero, ¿habrá un cara a cara entre los dos?

Según el presentador Jorge Javier Vázquez, que ha sido capaz de hablar con Rocío, ella estaría dispuesta a enfrentarse en directo al torero, respondiendo a sus amenazas de demanda de manera contundente: "Si me quieren demandar por contestarles desde mis experiencias vividas y de lo que sé, que lo hagan, que no hay problema", decía Carrasco durante la emisión de su programa el pasado 19 de septiembre.

Rocío Carrasco ha demostrado no tener miedo a contar su verdad y lo que ha sido su experiencia con su familia y esto lo ha demostrado con todo lo que ha contado en el documental "En el nombre de Rocío" y, tras esto, ha sido el presentador Jorge Javier el que, tras mantener una conversación privada con la hija de "la más grande" y averiguar que ella sí está dispuesta al cara a cara, ha decidido invitar a Ortega Cano al plató de "Deluxe". El presentador considera que la demanda de Ortega no llegará a ningún lado ya que en esas conversaciones privadas con Rocío Carrasco el presentador ha deducido que si salieran a la luz, "Ortega ahora mismo tendría que salir del país".

Entre todo este embrollo de amenazas, la pregunta sigue siendo la misma: ¿habrá finalmente un cara a cara? Kiko Matamoros, colaborador de televisión española, tiene una opinión al respecto, y es que en el programa "Sálvame" dejó claro que José Ortega Cano, tras haber escuchado todo lo que la hija de Rocío Jurado tenía que decir acerca él, sí querría un encuentro con ella, aunque Kiko Matamoros dejó claro que no quería mancharse las manos ya que él no es quién para darle ese mensaje al programa, al no disponer de suficiente información y no saber si el torero querría un encuentro televisivo o hablar con ella en el ámbito privado.

Por lo que se sabe, Rocío Carrasco, tras hablar con Jorge Javier Vázquez le ha dejado claro al programa "Deluxe" que sí estaría dispuesta a mantener esa conversación frente a las cámaras. En cuanto al que fue el segundo ex marido de su madre, Kiko Matamoros le llevará la oferta del programa, aunque todavía no ha habido respuesta ni del torero ni de su representante.

De igual manera, el programa Viernes Deluxe se hará este viernes 23 de septiembre de 22:00 a 2:00, el cual (a pesar de no estar teniendo el mejor índice de audiencias) se emitirá a la par que el estreno del programa La Voz en Antena 3.