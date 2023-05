Pablo Motos admite que su situación física es preocupante, le han "salvado la vida"

Pablo Motos ha aparecido este lunes en El Hormiguero con su brazo en cabestrillo tras una intervención de urgencia al romperse un tríceps mientras hacía ejercicio extremo de boxeo en el gimnasio de su domicilio en Madrid.

El presentador valenciano quedó en estado muy grave al desprenderse la musculatura afectada casi por completo. La operación ha sido importante y su estado era "muy serio", preocupante, pero una intervención adecuada ha permitido controlar una rotura que hubiera sido irreversible.

Pese a que el accidente se produjo el pasado fin de semana, Motos no ha renunciado a seguir con su programa. Ya con otras operaciones ha ido convaleciente al plató, incluso cuando no podía moverse.

La entrega de este lunes en Antena 3 ha sido para aclarar su estado.

"Una vez más, me ha salvado la vida Ángel Villamor y su equipo. Los médicos buenos son los héroes más valiosos de nuestra sociedad", Pablo Motos nos explica lo que le ha ocurrido

"Os tengo que contar algo personal. El pasado viernes, practicando boxeo, me rompí el 90% del tríceps. Es una avería muy seria, se me quedó solo un hilito sujetando el músculo", informó en antena. "Me tuvieron que operar de urgencia, y la verdad es que todavía sigo afectado porque todo pasó muy de prisa". La actuación de su mujer, que posteriormente se ha tomado con humor el incidente, ha sido fundamental.

La clave ha estado en el cirujano Ángel Vilamor, que actuó de inmediato. "Una vez más me ha salvado la vida". "Es el mejor cirujano de España, una persona única, con bondad, una generosidad y una entrega. Si no hubiera sido por él hubiera perdido toda la fuerza en el brazo para siempre y parte de la movilidad. Le mando todo mi agradecimiento. Me ha librado de una gorda, esta vez ha sido gorda", insistía Motos entre aplausos y reconocimiento a los sanitarios.

Motos también tuvo palabras hacia la enfermera que estuvo a su lado, Mayte Ocaña, ya que entró en el quirófano en estado de "pánico". Fue fundamental para que la anestesia hiciera su efecto con tranquilidad.

"Antes de que me durmiera, Ángel me dio seguridad. Me dijo que estaba chupado, que me lo iba a dejar superbien para que en dos meses pudiera volver a hacer el bruto", ha reconocido sobre el trabajo del médico y su equipo.

En la tertulia los compañeros, Marron, Luis Piedrahita y El Monaguillo también aparecieron con cabestrillos, bromeando con el jefe.

La influencer Marta Díaz, que estará en El Desafío, otro formato de Pablo Motos, acudía este lunes a El Hormiguero.