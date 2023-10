¿Qué fue de Paco el del videoclub, el entrañable personaje de ‘Aquí no hay quien viva’?

Aquí no hay quien viva, la precuela de La que se avecina, se ha convertido con el paso de los años en una serie de culto. Todavía son muchos los que siguen las peripecias de los vecinos de Desengaño 21, tanto en las plataformas de streaming como en las reposiciones de Atreseries en abierto. Uno de los personajes más entrañables de la ficción era Paco el del videoclub, encarnado por el actor Guillermo Ortega.

Para el intérprete la comedia vecinal supuso un antes y un después en su carrera. El dependiente del videoclub fue un personaje que se hizo querer y entró por la puerta grande en muchos hogares españoles. Al finalizar la serie, Guillermo pasó a La que se avecina para interpretar el personaje de Joaquín Arias, uno de los vendedores de pisos de la inmobiliaria propietaria del edificio de Mirador de Montepinar.

En la serie de los hermanos Caballero, donde estuvo en las primeras temporadas, su papel no tuvo la repercusión de Aquí no hay quien viva. Salió de la serie y no apareció más por Mirador de Montepinar ni por el actual edificio de Contubernio 49. No obstante, Guillermo ha seguido trabajando y haciéndose un hueco en el difícil mundo de la interpretación.

El actor volvería a recalar en Antena 3 para formar parte del reparto de Amar es para siempre, una de las series más longevas de la televisión actual. En dicha ficción dio vida al personaje de Emilio Posadas. Cabe recordar que anteriormente Guillermo Ortega había participado en series queridas por la audiencia como Farmacia de guardia o Médico de familia.

En cuanto a su vida personal, mantiene una relación consolidada con la actriz Fátima Baeza, conocida por sus intervenciones en la serie Hospital Central con el personaje de Esther. Ambos comparten las mismas aficiones y tienen dos hijos en común. En el año 2005 la pareja coincidió en el corto Queridos Reyes Magos. Guillermo y Fátima llevan una vida alejada de los focos y centrada en su familia y el trabajo.