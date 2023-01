¿Recibirá Laura Escanes el mismo trato en 'El Desafío' que su ex, Risto Mejide, infligía cuando era jurado?

La influencer Laura Escanes vive feliz lejos de Risto Mejide y tiene este viernes el reto de tocar (bien) la batería como primera de las pruebas en El Desafío, formato presentado por Roberto Leal que estrena esta noche su temporada tercera en Antena 3.

Escanes estuvo este jueves en El Hormiguero y en plena entrevista Pablo Motos descubrió que ella acudió acompañada de su actual pareja, el músico sevillano Álvaro de Luna, con el que ha superado las dificultades en la convivencia con Risto, con el que estuvo casada y es madre de una niña, Roma.

Risto Mejide se destacó por su carácter inflexible y desagradable en formatos como Operación Triunfo y que ha intentado mitigar en parte con Got Talent. De la edición de 2008 de OT se ha rescatado el momento en el que faltó el respeto a una difunta, abuela de una participante, Patty, que quiso abandonar la academia para estar junto a su familia en tal trágico trance. R

isto ante toda España y en una pregunta dirigida a los participantes preguntó si alguno quería irse del programa porque se les había muerto "un perro, un canario", menospreciando los motivos de la marcha de la participante cántabra. Han pasado ya quince años y ni la cadena, ni la productora, Gestmusic, ni el propio Risto han querido mostrar una disculpa ante la familia aludida.

Y ahora que Laura Escanes se enfrenta a un talent ¿podría recibir un trato similar para que pruebe la medicina de la actitud de Risto Mejide? Pues podría ser. El publicista catalán ha dejado tantos 'cadáveres' por el camino que podrían atacar incluso a sus ex para que compruebe lo que se siente cuando se critica para lastimar y desmotivar.

Pero no, no será así. No estamos hablando ni de aquel OT, ni de aquella Gestmusic, ni de Risto. En Antena 3 los participantes de sus programas reciben consideración a sus esfuerzos y Laura Escanes va a encontrar en El Desafío apoyo y crítica constructiva. En el jurado del programa producido por 7 y Acción (Pablo Motos) se encuentran Santiago Segura, Pilar Rubio y Juan del Val. Aunque puede tener cariz polémico en algunos aspectos están a años luz de las apreciaciones hirientes de Mejide.

Escanes hoy se pone a prueba por primera vez en el programa aprendiendo a tocar la batería. Intervendrá en vivo con el grupo que acompaña a la cantante Malú. Está noche se comprobará si se ha esforzado los suficiente aunque no será un experiencia traumática como lo fue para Patty de OT 2008. Por lo pronto va a hallar respaldo en el jurado y en la propia cantante de ascendencia algecireña. Tal vez algún compañero, celosillo, mostrará su crítica y podría ser porque la sombra de Risto es alargada y también repulsiva.