Reconocimiento para la responsable de 'MasterChef', Macarena Rey

El Festival de Televisión de Vitoria, el FesTVal, reconocerá a la productora ejecutiva Macarena Rey con el premio Joan Ramón Mainat 2024 “en virtud de su extensa carrera profesional en televisión como directiva, creadora de contenidos televisivos e impulsora de formatos audiovisuales de gran éxito”. Rey es la responsable de MasterChef, el formato de más audiencia del prime time de La 1, y dentro de Shine Iberia ha sido la impulsora de otros formatos, como Maestros de la costura, Bosé o Me resbala.

Esta productora cursó sus estudios en San Francisco y es licenciada en Administración de Empresa. Fue directora general del área de Producción de Canal+ España o directora de contenidos de Telefónica Media, donde fue responsable de coproducciones internacionales de cine y televisión con HBO y Fireworks. Su carrera en la televisión comenzó en los departamentos de compras del Grupo Telefónica (entonces Antena3 y Vía Digital) donde fue la responsable de la selección de contenidos y activos de la pionera plataforma. En 2008 se convirtió en directora general de BocaBoca Producciones, donde desarrolló formatos como 21 días, Pasapalabra, Conexión Samanta o Malas Pulgas, y series de ficción como Raphael, Carrero Blanco, Rescatando a Sara o Vidas robadas.

Macarena se incorporó a Shine Group en 2011 y abrió las operaciones de la compañía en España y Portugal. En esta etapa se puesto al frente como productora ejecutiva de formatos como el mencionado MasterChef España además de MasterChef Portugal, La Isla, The Voice Portugal y su versión infantil, Me Resbala, Maestros de la Costura, y adaptación lusa, Cosido a Mao o la versión en Portugal de Pesadilla en la cocina. El catálogo de Shine Iberia se ha ampliado con Generación Porno, HairStyle the Talent Show, la serie documental Bosé Renacido y a su vez la serie de ficción sobre Miguel Bosé.Macarena Rey es el primer nombre de los que recogerá el galardón Joan Ramón Mainat en este año y que desde 2009 recogieron en Vitoria figuras como Maria Teresa Campos, Pepe Domingo Castaño, Luis del Olmo, Ana Rosa Quintana, Matías Prats, Mercedes Milá, Imanol Arias, Andreu Buenafuente, Karlos Arguiñano, Iñaki Gabilondo o Juan y Medio.