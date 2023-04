Roberto Leal y el extraño caso paranormal avistado en su casa

El presentador sevillano Roberto Leal está resignado este año con que no contará con una escapada a la Feria de Sevilla. Al menos así lo contaba con cierta ironía en las redes. "No me dais envidia", decía, mientras hablaba desde un atasco en Madrid debido a las grabaciones de Pasapalabra y otros proyectos audiovisuales que tiene entre manos el presentador y también productor.

Con esa vocación carnavalera gaditana que lleva consigo, Roberto Leal no pierde ocasión en dar rienda al buen humor en su casa. Su mascota, una perrita chihuahua, es un personaje ya en las redes. La madre del periodista, Mercedes Guillén, ha aparecido en vídeos de su hijo y también en el programa que tenía en Canal Sur, Escala Sur.

Mercedes haciendo también gala de humor ha protagonizado un "caso paranormal", como ha expuesto su hijo, y ha sido abducida por un alienígena.

La madre de Roberto ha estrenado un original disfraz en el que un ser extraterrestre parece apoderarse de un humano para llevárselo a su nave. Un golpe de humor y de efecto en las redes que ha hecho reír a todos los seguidores del presentador de Pasapalabra.