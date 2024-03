Saltan chispas entre Arantxa del Sol y Carmen Borrego en ‘Supervivientes’

La tensión crece en Supervivientes con el paso de los días. En el oráculo de Poseidón, los participantes han tenido una magnífica oportunidad para ajustar las cuentas pendientes de las primeras semanas de convivencia en Honduras. Arantxa del Sol ha sido una de las grandes protagonistas debido a los enfrentamientos que ha tenido con algunos de sus compañeros.

La que fuera presentadora de Telecinco ha tenido un fuerte encontronazo con Carmen Borrego. En el oráculo, Arantxa ha escuchado una conversación de Carmen con sus compañeros en la que aludía de manera indirecta a la mujer de Finito de Córdoba. “Soy yo las que las clava por la espalda, ¿no?”, se preguntaba.

Arantxa del Sol se enfrenta a Carmen Borrego y a Mario: "Metes cizaña y vas por la espalda" 😱🔥#ConexiónHonduras2 https://t.co/1yjUw5vpLK — Supervivientes (@Supervivientes) March 18, 2024

Carmen Borrego se ha referido a la actitud interesada y volátil que mantiene Arantxa con sus compañeros. “Tú estás cuando quieres, no estás cuando quieres, de repente eres de un grupo y de repente de otro”, le ha dicho Carmen. A partir de ahí, la conversación ha derivado en un cruce de reproches y acusaciones. “Tú metes cizaña y vas por la espalda, qué bajo es tu estilo, no puede ser más bajo y más sucio”, le ha recriminado Arantxa.

Se lía entre Arantxa y Carmen Borrego 💥 ¿De parte de quién estás? 🔥🔁 Arantxa♥ Carmen🏝 #ConexiónHonduras2🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/MTVaWLDRha — Supervivientes (@Supervivientes) March 18, 2024

Su disputa con Carmen Borrego no ha sido la única cuenta pendiente que ha tenido que resolver Arantxa del Sol. La exmodelo ha puesto en entredicho el papel de líder de Mario, al que no le ha hecho ni una pizca de gracia sus insinuaciones. “Nunca lo había escuchado y era lo que no quería oír, que venga de buenas y que diga eso. Si considera que soy un mal líder me preocupa bastante poco”, ha comentado el exparticipante de La isla de las tentaciones.

Los reproches de Mario han encontrado la respuesta de Arantxa. “Tú no hablas, tú disparas, todo lo que sale de tu boca son disparos”, le ha espetado. Al igual que hizo Carmen Borrego, el joven le ha acusado de atacar por la espalda. “Lo que es un ataque es lo que has hecho tú por la espalda, habérmelo dicho a la cara”, ha respondido el novio de Claudia.