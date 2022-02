Sandra Golpe impacta como Amy Winehouse

Ha sido una Amy Winehouse gaditana, la que interpretaba este viernes Sandra Golpe como invitada en Tu cara me suena.

La periodista gaditana, líder desde hace más de tres años en los informativos de la sobremesa con Antena 3 Noticias, cantaba en público por primera vez en su vida. Ni en un karaoke se había atrevido pero aceptó la invitación del programa y el maquillaje más la pericia cantarina de Golpe permitieron que fuera irreconocible. La fallecida cantante, reina reciente del soul, revivió en esta actuación con la canción Tears dry on their own.

Por una vez Golpe ha dejado la mesa de las noticias para dar este paso como cantante del que ha salido más que airosa, con el respaldo del jurado.

Por cuestiones laborales es imposible que Sandra Golpe participara en Tu cara me suena 11 pero a buen seguro que al menos haría un excelente papel si se lo propusiera.