Santi Millán, la sorpresa en 'Got Talent' y ese jurado invitado que no tiene talento

Las galas de Got Talent-All Stars se emiten los sábados por la noche en Telecinco. Jorge Blass es el jurado invitado de esta noche. Santi Millán es el veterano actor y presentador que sigue siendo el hilo conductor entre las bambalinas.

–No se imaginaba hacer tantas cosas a estas alturas.

–A mí me gusta mi trabajo y hacer diferentes cosas. Series como El Pueblo y programas como Got Talent. Con esta cara y con esta edad no me puedo quejar. Los que tenemos este componente artístico lo debemos aprovechar. Te llena el alma y también el bolsillo.

–¿Qué le sigue sorprendiendo a estas alturas el formato de Got Talent?

–Me sorprende que haya mucho margen para la sorpresa. Hay mucha gente esforzándose para hacer cosas que no hacen los demás. En esta versión internacional lo estamos comprobando. Y también me sorprenden las historias que tienen cada uno detrás. Cada artista es singular.

–Nada de clichés fijos.

–Por eso es muy divertido. Got Talent es un programa muy abierto.

–¿Sabe de antemano qué actuaciones va a haber?

–No, y lo prefiero así. Sin tener nada guionizado. Aquí teines que estar pendiente de lo que pasa, como sucede con el público y el jurado. Yo lo veo a la vez que ellos. La dirección prepara las actuaciones, nos ponen cebos, filetes. Es peor que te digan algo, cuando la cosa fluye todo es aún más asombroso.

–¿Se pone a pensar cómo han logrado hacer esos números?

–A veces esas actuaciones te explotan la cabeza. En composicion mental puedes entender el proceso creativo pero hay muchas cosas que te planteas en qué momento se les ocurrió hacer esa actuación, esa coreografía, ese número de magia... Por eso enseñamos la trastienda, la parte más emocional. La superación que han tenido los concursantes.

–¿Cómo es esta versión All Stars?

–Lo estamos comprobando:son finalistas de otros países que tiene mucho nivel. Son galas dignas de Las Vegas, es un privilegio poder unir tanto talento y rodearse de gente experta. No he mejorado mi inglés, pero el contacto con estos artistazos te hace parender. Hay una artista que viene de Siberia, del pueblo más frío del mundo. Es una mujer muy especial y el hecho de nacer allí ya te condiciona

–De todos los números ¿cuál soñaría con hacer?

–Hay un chico de pole aérea, de acrobracia aérea, que me asombró no sólo por la actuación si no por su físico, por el torso. Ese cuerpo no lo consigues haciendo ejercicio un par de horas los fines de semana. Son disciplinas que te obligan a estar concentradas en ellas. Qué maravilla de cuerpo. Sería un sueño tenerlo así.

–El talento no se improvisa. Hay que trabajarlo mucho.

–Hoy en día estos participantes son un ejemplo para todos. La competencia, la formación, ltienes que trabajar todos los días.

–¿Y qué tal ese jurado?

–Son unos fenómenos, cada uno con su personalidad: Edurne, Paula y Risto. Y el jurado invitado es como cuando tienes invitados en casa. Menos Carlos Areces (lo dice con toda la ironía), todos los que han venido tienen un gran talento. Lo importantes es que son ojos nuevos que dan otra visión, una forma de vivir por primera vez este programa.