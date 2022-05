'¿Quién mató a Sara?', la serie de Netflix que no te puedes perder con Ginés García Millán

La segunda temporada de ¿Quién mató a Sara? dejó una serie de incógnitas que al fin se resolverán en la tercera y última temporada. En el reparto de la esta ficción, cuyos últimos capítulos ya están disponible en Netflix, se encuentra el actor murciano Ginés García Millán. Velvet, Isabel, La Verdad, La catedral del mar, fue un magnífico Adolfo Suárez en su serie biográfica. Con más de 30 años de carrera profesional a sus espaldas, este intérprete encarna el papel de César Lazcano, uno de los personajes más malvados.

–¿Cómo afronta el estreno de la tercera temporada de la serie?–Muy ilusionado y con mucha alegría. La tercera temporada es el resultado de dos temporadas anteriores que han tenido mucho éxito por todo el mundo. La serie ha sido vista por millones de personas. Hay muchas expectativas depositadas en la tercera temporada y creo que las va a cumplir.

–¿Qué nos puede adelantar del argumento de la última tanda de capítulos?–Ahora por fin vamos a saber qué pasó realmente con Sara. Precisamente es lo que los seguidores de la serie demandan. Si Sara murió, si está viva, quién la pudo matar… Todo eso se va a resolver en estos capítulos, con lo cual cada entrega será muy interesante e irá desgranando todos los detalles de la historia enigmática de Sara.

–Preséntenos a César, su personaje en esta ficción mexicana tan conocida.–Toda buena serie debe tener un buen villano. Ese es César (risas). En este caso me siento afortunado porque el personaje está muy bien escrito, con su complejidad y matices. Con César me he divertido mucho. Es un personaje villano y malvado, pero tiene escondido por algún lado su dolor y por eso actúa de esa manera cruel. César en la tercera temporada busca redimirse, pero seguramente llega tarde. Todo el mal que ha hecho va a tener consecuencias. Los seguidores de la serie van a vibrar con todo lo que le suceda.

–¿Cómo surgió el reto de conquistar las Américas con esta serie de Netflix?–Me llegó como un regalo de la vida, no fue una cosa que yo buscara. En años anteriores me llegaron otros proyectos, pero no me despertaban mucho interés y no prosperaron. Este sí me gustó desde el principio de manera intuitiva. Fue una oportunidad irrenunciable. Me pareció desde un principio que era un personaje muy interesante para trabajar. Nadie de los que formamos parte de este proyecto sabíamos de antemano todo el éxito que iba a tener la serie y en lo que se iba a convertir. ¿Quién mató a Sara? es uno de esos regalos inesperados que te da la vida y hay que disfrutarlo.

–¿Quién mató a Sara? ha logrado alcanzar el éxito y es una de las series más vistas de Netflix a nivel mundial. La plataforma está atenta a todo lo que es talento en español. De aquí y de allá.–Sí. En estos momentos de proliferación de plataformas y series me siento muy afortunado de formar parte del elenco de ¿Quién mató a Sara? Nosotros pusimos toda la carne en el asador, pero no imaginábamos que iba a tener tanto éxito. La serie toca muchos temas interesantes, conflictivos y que están de actualidad. Eso ha gustado a muchísima gente. La primera y segunda temporada de la serie se ha mantenido en el top 10 de Netflix en muchos países. Es la primera serie latinoamericana que ha sido doblada en ocho idiomas en esta compañía.

–Usted pasó del fútbol a un set de rodaje, ¿cómo se produjo ese cambio?–De eso hace ya mucho tiempo. Tenía unas buenas condiciones para jugar al fútbol y la vida me llevó a Valladolid. Jugué de portero en las categorías inferiores del Real Valladolid unos años. Tuve la suerte de entrar en alguna convocatoria de la selección española en la categoría juvenil. Aun así, pese a que el fútbol te absorbe, yo tenía claro que quería ser actor. Por eso tomé la decisión de irme a Madrid a estudiar teatro. Y afortunadamente creo que no me he equivocado.

–En sus más de 30 años de carrera profesional ha interpretado a multitud de personajes. ¿Se queda con alguno en especial?–Es muy difícil escoger. Tengo buen recuerdo de casi todos los personajes que he interpretado. Destacaría el personaje de Periodistas, ya que fue con el que llegué a más gente y me dio la popularidad. Luego está Bernardo en Herederos junto a Concha Velasco, el de Pacheco en la serie Isabel me dio muchas alegrías, haberme puesto en el papel de Adolfo Suárez… Son personajes que guardo con mucho cariño dentro de mi corazón.

–Se estrena también ahora la película El Comensal. ¿Qué expectativas tiene depositadas en su lanzamiento?–Estoy muy orgulloso de formar parte de El Comensal. Me gustó mucho la novela de Gabriela Ibarra que cuenta la historia de su familia, la relación con sus padres, habla de las heridas, de sobreponerse a la muerte desde muy pequeña por culpa del terrorismo de ETA. Es una historia que emocionará al público y estoy deseando que llegue a las pantallas.

–Aún le queda cuerda para rato. ¿Cuáles son sus proyectos más inmediatos?–Acabo de terminar el rodaje de La novia gitana, una novela de mucho éxito y hay una gran expectación por ver cómo queda la serie. Es una magnífica noticia que el director de la serie sea Paco Cabezas. Es la persona propicia para contar esta historia por su manera de entender la ficción, la estética y por su acertado trabajo con los actores y las cámaras. Ahora mismo estoy rodando una película en Galicia bajo la dirección de Jaime Chávarri, un cineasta que ha vuelto a rodar después de muchos años. Entiendo que los espectadores estén deseando reencontrarse con él. Esa película es otro regalo más de esos que me da esta profesión.