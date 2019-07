Ya les advirtió Noemí Galera en la academia. La directora de OT les repetía a los concursantes que tuvieran los pies en la tierra, que no se vinieran demasiado arriba cuando salieran y vieran la repercusión que había tenido el regreso del programa de La 1. Porque todo lo relacionado con la televisión es efímero. Cuando dejas de tener la gran plataforma lo más fácil es caer en el olvido. De los dieciséis participantes de Operación Triunfo 2017 solo continúa sonando el nombre de siete. Y en ocasiones solo suena eso, el nombre, mientras que su música cada vez se escucha menos.

Aitana, la gran triunfadora

Una vez más se cumple la regla de que el segundo clasificado es el que más triunfa. Ocurrió con Bisbal, con Manuel Carrasco y ahora con Aitana. La joven está batiendo todos los récords en lo musical y en lo que no tiene que ver con la música. Ha alcanzado cifras imbatibles en cuanto a venta de sus discos, reproducciones de sus videos y descargas de sus singles tanto en España como en Latinoamérica. Ha sacado a la venta un libro y un perfume. Y en Instagram cuenta con más de un millón de seguidores. Algo que hace que sean muchas las firmas de moda que quieran contar con ella como imagen.

Alfred, Mimi y Nerea

En cuanto a lo musical otro gran triunfador ha sido Alfred. El cantante ha logrado su sueño de producir su propio disco. Un trabajo repleto de canciones que han obtenido muy buenas críticas de fans y expertos y que le está llevando por las salas más conocidas del país. Además si algo destaca de cada aparición del representante de España en Eurovisión 2018 es que tiene los pies en la tierra y que ha dado visibilidad a temas tabú como la ansiedad. Además su vida sentimental dejó de ser noticia cuando terminó su relación con Amaia. También en lo estrictamente musical hay que destacar a Mimi, es decir, Lola Índigo. La primera expulsada de su edición ha demostrado que con sacrificio y esfuerzo es posible hacerse un hueco en el panorama musical. Temas como Ya no quiero ná o Mujer bruja se han convertido en temas imprescindibles en discotecas y en himnos que ensalzan a las mujeres. La que también está triunfando es Nerea y lo hace en el teatro. Desde que entró en la academia dejó clara su pasión por las tablas. Cuando salió Los Javis le dieron la oportunidad de interpretar uno de los papeles protagonistas del musical La Llamada. Además ha puesto voz a personajes de Disney.

Cepeda, Ana Guerra y Amaia

Otros nombres que siguen sonando son los de Cepeda y Ana Guerra, aunque en estos casos lo personal también tiene peso. Cepeda continúa con una legión de fans que alaba todo lo que hace. Ha realizado duetos con India Martínez y Antonio José. Pero su vida privada también está en boca de todos. Lo mismo ocurre con Ana Guerra. Hay ocasiones en las que su música queda en un segundo plano y su relación con Miguel Ángel Muñoz cobra protagonismo. Y por último está Amaia. La ganadora de Operación Triunfo saca disco en septiembre. Lo hará casi dos años después de su entrada en la academia. Se ha tomado su tiempo. No le ha importado que el boom OT haya disminuido. Con esto demuestra lo que siempre manifestó, que ella va a lo suyo y que lo único que le importa es su música. Ya se verá si sus canciones tienen éxito. Pero comentarios tendrán muchos. En estos meses Amaia ha aparecido poco pero cuando lo ha hecho no ha dejado indiferente. Ya haya sido por decir que Eurovisión no mereció la pena, por aparecer sin depilar y defender a las mujeres, o por enseñar una foto en la que no da lugar a la imaginación.