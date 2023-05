Suecia vence en el Festival de Eurovisión (como estaba previsto) y batacazo de España, 17ª

Calma. Ea. Esperábamos un mejor resultado (mucho mejor) para España pero sobre la victoria, tal como estaba previsto desde que se anunció su nombre en la preselección sueca de febrero, Loreen ha sido la vencedora del Festival de Eurovisión en Liverpool. Ha ganado otra vez Suecia, que iguala con siete victorias a Irlanda en la historia del certamen, y Loreen iguala al irlandés Johnny Logan con un segundo triunfo en Europa. Su canción fue respaldada con 583 votos, de los que 340 fueron del jurado.

Ahí estaba también Finlandia, con Kääriyä y su Cha cha cha, empujado al primer puesto del televoto y ha terminado siendo justo segundo puesto con 526 puntos. Tercera, Israel, a distancia, con 363, aupada más por el jurado. Y otro resultado inesperado el cuarto puesto de Italia con Marco Mengoni. Noruega, quinta, 268. Eran los países que iban a estar en liza con España junto a Francia. Y los dos Big Five han sido castigaados por el público.

España ha vuelto a sufrir un batacazo musical cuando las impresiones eran altas. Y engañosas, tal vez. Blanca Paloma ha sido 17ª. El desastre español ha sido en el televoto: 5 puntos. Colistas ante el público. No, no se ha entendido la propuesta flamenca. Y respecto al jurado no ha estado mal frente a expectativas y calidad del número de Eaea. En el jurado nos han votado 21 de los 36 países posibles. Más de la mitad, aunque con cantidades modestas. Hay que destacar los 10 puntos de los vecinos portugueses y los 8 de Letonia y 7 por parte de Países Bajos, Azerbaiyán y Alemania. No era la brillantez prevista, pero no está mal por ese vertiente. Pero España no ha contactado con el público. Finalmente, 100 puntos en total, con 95 por tanto de los expertos que es un resultado muy amargo.

Las comparaciones con Chanel eran inevitables para la representante española y finalmente comprobamos que Slo Mo era un tema galáctico como ha sucedido con quien la ha copiado este año, la israelí Noa Kirel y Unicorn, que había sido segunda para el jurado con 177.

Batacazo también de los anfitriones, la canción del Reino Unido sólo consiguió 24 puntos, con otro Big Five, Alemania, en la cola, con 18.