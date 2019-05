'Sumarísimo', cima creativa de Valerio Lazarov

El programa Sumarísimo solamente se mantuvo en antena durante un trimestre, entre el 11 de diciembre de 1978 y el 12 de marzo de 1979, pero sus entregas, infravaloradas en su momento, nos dieron la ocasión de comprobar hasta dónde llegaba la imaginación de Valerio Lazarov. Se trataba de celebrar un juicio a un famoso, que se desarrollaba en tono humorístico, salpicado de números musicales con las mejores figuras del momento.

Tanto el primero como el último programa, de alrededor de una hora de duración, están alojados en la web de RTVE. Los actores fijos que representaban a los letrados y otros cargos como ujieres eran Alfonso del Real, Manolo Codeso, Nene Morales, Florinda Chico, Silvia Aguilar y Sara Moro. La entrega inicial sirvió para presentar a los que serían encausados a lo largo de las distintas sesiones: Augusto Algueró, Mari Carmen y sus muñecos, Manolo Escobar, Lauren Postigo, Andrés Pajares, José María García y el propio Lazarov, en una sesión autoreferencial de muy grato recuerdo para los teleadictos.

Las actuaciones musicales del primer programa fueron Bonnie Tyler, Foxy y Joe Dassin. El último de los juicios estuvo dedicado al sufrido espectador, y en él participó la flor y nata de los Estudio 1 de la época: José Bódalo, Luisa Sala, Antonio Garisa y Fernando Sancho. La música corrió a cargo de Rocío Jurado, Albert Hammond, Lía Uyá, The Jackson Five y el Ballet Zoom. Aunque la crítica se cebó contra este formato, he recordado con cariño este invento de Lazarov, que se emitió durante todos los lunes de invierno del curso 1978/1979, a propósito del estreno de El cielo puede esperar, de #0, en el que media docena de famosos asisten a su propio funeral, escuchando las anécdotas que sobre su biografía recuerdan sus amigos y conocidos. Hay que visionar Sumarísimo teniendo en cuenta los 41 años que han transcurrido desde su grabación. Y valorar su humor surrealista. De hecho, fue uno de los primeros programas de entretenimiento grabados en plató que los españoles pudieron disfrutar en color. Y fue recibido con polémica dado el muslamen que se prodigaba. Pero era la TVE en color, una nueva época, dado que la venta de aparatos no se disparó hasta precisamente hasta el Mundial de Fútbol de 1978.