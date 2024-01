El 'spin off' de 'The Good Wife' y 'The Good Fight' que no te puedes perder

Elsbeth, la serie sobre el personaje de Elsbeth Tascioni, la excéntrica abogada de la serie The Good wife y The good fight, secuela por tanto de ambas ficciones, se estrenará en España en Movistar Plus + el próximo 25 de marzo, un mes después de su lanzamiento en Estados Unidos en el canal CBS.

Protagonizada por la actriz Carrie Preston, que se llevó un premio Emmy en la edición de 2013 por encarnar a esta divertida letrada en la reconocida The Good Wife, la nueva serie estará ambientada en Nueva York, donde la abogada investigará casos criminales junto a las fuerzas de seguridad. Junto a Preston, en el reparto estarán Wendell Pierce, Carra Patterson, Jane Krakowski, Linda Lavin, Retta y Blair Underwood.

Con un total de diez episodios para esta primera temporada, de los que se estrenará uno cada lunes en la plataforma de Telefónica, este 'spin off' de The Good Wife está de nuevo creado por Robert y Michelle Kin, responsables de las dos series originarias, productores ejecutivos de la ficción junto a Liz Glotzer y Jonathan Tolins.

La serie Elsbeth cuenta cómo Tascioni, tras su exitosa carrera como letrada en Chicago, utiliza su singular punto de vista para hacer observaciones únicas y acorralar a brillantes criminales junto a la policía neoyorquina, con casos sorprendentes para su imaginativa resolución.