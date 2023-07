Los actores de la generación de Carmen Sevilla que siguen activos

El fallecimiento de Carmen Sevilla la pasada semana puso de relieve su labor y también la de otros nombres del cine y de la televisión de nuestro país que compartieron labor con la recordada cantante, actriz y presentadora. Aunque falleció días atrás a los 93 años estuvo los últimos doce años retirada por el agravamiento del alzheimer. Jesús Puente, Sancho Gracia, Manolo Escobar o José Luis López Vázquez fueron algunos de los venerables nombres ya desaparecidos que compartieron plató con Carmen Sevilla en distintas etapas y que forma parte de la memoria colectiva de los españoles.

Englobando a intérpretes que han superado los 80 años y que en su mayoría siguen activos, esta es la relación de algunos de los actores y actrices de la generación de Cine de barrio que siguen en la brecha o han estado trabajando hasta hace pocos años.

Jesús Guzmán (1926, 97 años). Celebraba su cumpleaños hace unos días y además de sus múltiples apariciones en títulos de Cine de barrio como La gran familia y casi toda la filmografía de Paco Martínez Soria, su gran momento de popularidad fue con la serie de Antonio Mercero Crónicas de un pueblo a principios de los años 70. Ha intervenido en apariciones en programas, series y películas hasta hace dos años.

Julia Gutiérrez Caba (1928, 94 años). Como ya comentamos también en el apartado de su hermano Emilio, forma parte de la grandes estripes de la escena española. Su aparición en la serie Los Serrano, que ha sido el papel que le dio mayor popularidad, la recuperó tras décadas en los escenarios demostrando su versatilidad. Su última aparición ha sido en Estoy vivo en La 1.

En 1972 la serie 'Stop' nos aleccionaba sobre seguridad vial. Mira el segundo capítulo, 'El descapotable'. Con Manuel Gil, Paco Marsó y Víctor Petit. Y la colaboración de Fernanda Hurtado y Emilio Laguna --> https://t.co/jgtcCT9HSC pic.twitter.com/AanqGBgO0D — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) December 14, 2021

Emilio Laguna (1930, 93 años) es otro de los grande secundarios de los títulos habituales de Cine de barrio, respaldando a Lina Morgan, a Gracita Morales o a Paco Martínez Soria. Formó parte de la cuadrilla de humorista de No te rías que es peor y su vis cómica llenaba la pantalla aunque sus apariciones fueran reducidas

Manolo Zarzo (1932, 91 años). Lo acaban de homenajear en la Academia del Cine con la proyección de Los guardiamarinas. Su versatilidad en drama y comedia la hemos disfrutado en cada visionado de Margarita se llama mi amor o Los golfos. Un secundario más que eficaz, entres sus apariciones televisivas más recientes fueron intervenciones episódicas en Servir y proteger o en Amar es para siempre. Su Amador, portero de Aquí no hay quien viva sustituyendo a Emilio mereció haber continuado.

Protagonizó en 2021 la película homenaje a su generación Amalia en el otoño, con María José Alfonso y Máximo Valverde.

Silvia Casanova (1933, 90 años). Su primera aparición de relieve en el cine fue como pareja de Luis Ciges en El milagro de P. Tinto, cuando ella tenía ya 65 años, por lo que la relacionamos con papeles de señora mayor, incluida la abuela de la fabada en los anuncios. Su última aparición ha sido en una promoción institucional por la Semana del Orgullo y la acabamos de ver la serie El Pueblo en Telecinco.

María Galiana (1935, 88 años). Es la abuela de todos los españoles, Herminia en Cuéntame cómo pasó. Esta profesora sevillana fue fichada por la serie de TVE a raíz de su papel en la película Solas de Benito Zambrano, cuando se jubilaba de la docencia a los 64 años. Y ahí empezó todo. Por supuesto que aparecerá en el final de la serie de los Alcántara que se está rodando.

Gemma Cuervo (1936, 87 años). Fue descubierta con las generaciones más jóvenes por Aquí no hay quien viva y La que se avecina pero por supuesto que la trayectoria de esta actriz, viuda de Fernando Guillén, se extiende por grandes títulos como la reclamada El mundo sigue, de Fernán Gómez, escamoteada por la censura. Lo ha sido todo en el teatro. En 2017 apareció en Cuéntame y tiene pendiente de estreno en los cines de La reina del convento, con Mario Vaquerizo como Sor Juanita, rodada el pasado año en Palma del Río.

José Sacristán (1937, 85 años). Es un prodigio de longevidad de esta generación porque sigue protagonizando o teniendo papeles destacados en películas y series de televisión. Hace unos días era distinguido con el premio de honor del Teatro Musical. Formentera Lady en la gran pantalla o la saga Velvet o Alta Mar, para Netflix, han sido algunas de sus aportaciones televisivas recientes con las que sumó premios.

Su personaje en El viaje a ninguna parte, de Fernando Fernán Gómez, retrata la labor de tantos veteranos actores que murieron en el olvido.

Concha Velasco (1939, 83 años). Es el nombre más indiscutible de esta relación. Se retiró de los escenarios en 2021 pero está muy presente aunque se encuentre retirada en una residencia. Es la actriz más polifacética y solvente del cine, teatro y televisión en España. Comedia y drama. Ya fuera la chica Ye-yé de Historias de la televisión, la perfecta compañera de Tony Leblanc o Manolo Escobar, o las mismísima Santa Teresa de Jesús antes de ser la presentadora mejor pagadas en los años 90.

María José Alfonso (1940, 83 años). Era la protagonista de la mencionada Amalia en el otoño, donde además de Zarzo y Máximo Valverde también estaban Silvia Casanova y Jesús Guzmán. Siempre será en la memoria La niña de luto de Manuel Summers y en televisión apareció más recientemente en Servir y proteger o en Cuéntame y su serie más destacada como protagonista fue Platos rotos, en 1985.

Jaime Blanch (1940, 82 años). Fue el jefe de El Ministerio del Tiempo cargo al que ya llegaba con una extensa trayectoria en el cine, el teatro y la televisión porque comenzó de niño en los escenarios. Así que cuando ya era el adolescente de La gran familia tenía mili de sobra. Su ex mujer, Marta Puig, también sigue en escena a sus 80 años.

María Luisa Merlo (1941, 81 años). Pertenece a una de las grandes estirpes de la escena española y esa labor prosiguió en sus hijos (Amparo Larrañaga, Luis Merlo). Con una extensa labor en el teatro (y en televisión en emblemáticos formatos de su tiempo como Estudio 1) y en el cine, sus apariciones en televisión han sido episódicas, pero siempre celebradas.

Emilio Gutiérrez Caba (1942, 80 años). Se repone de una grave dolencia es junto a Sacristán el actor de más calado de la relación, perteneciente a una de las grandes familias de intérpretes de nuestro país, con una carrera forjada de excelentes trabajos. Sólo con sus apariciones en Estudio 1 ya está en el corazón de los espectadores veteranos. Entre lo reciente en televisión, su villano en Gran Reserva y su bodeguero jerezano en La templanza, para Prime Video.

Manuel Galiana (1941, 81 años). Su nombre era de los habituales de las carteleras madrileñas de la época así que no pudo prodigarse en las pantallas tanto como hubiera querido. Pero ya veterano ha intervenido de manera episódica en las series del prime time de nuestro país. Su última aparición en una serie ha sido en la ácida comedia Sentimos las molestias, de Movistar Plus + con dos inmensos veteranos (pero no octogenarios aún, por eso no están en esta lista, Antonio Resines y Miguel Rellán).

Mónica Randall (1942, 81 años). De la comedia de Abuelo Made in Spain al drama de Cría cuervos, era el gran exponente de la joven escena catalana cuando se convirtió en uno de los rostros más populares y queridos. Con Pilar Miró estrenó el formato de late-show en la televisión en España, Mónica de medianoche, en 1973. Se le ha homenajeado por su labor, como sucedió en el Festival de Málaga, pero aún debería tener papeles para reclamarla.

Marisol Ayuso (1943, 80 años). La recordamos todos como la madre de Aída, la voraz Eugenia (Aída se emitió de 2005 a 2015) y fue su gran papel cuando no confiaba en grandes oportunidades. Presentadora ocasional, en los años 60 y 70 su extensa labor la compaginó entre el teatro y el cine (Operación cabaretera, Cuatro noches de boda).

Juan Margallo (1942, 80 años). Con Ayuso coincidió en Se armó el belén con Paco Martínez Soria estrenada en 1970. Es el marido de otra querida veterana (que no es octogenaria aún, Petra Martínez, La que se avecina). Currelante de los escenarios, Javier Fesser lo rescató para el primer plano con su papel en Campeones.

Luis Varela (1943, 80 años). Otro ejemplo de actores que tras una larga lista de títulos fue reivindicado a través de un papel popular en la televisión como el de jefe en Camera Café. Un medio del que ya había formado parte desde los play backs de Escala en Hi-Fi en los años 60 cuando había debutado en el teatro en 1949, con seis años. Es una de las grandes voces del doblaje español.