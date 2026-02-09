Así fue la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, con la aparición sorpresa de Lady Gaga y Ricky Martin

Bad Bunny convirtió este domingo el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX en un acontecimiento histórico, al protagonizar el primer show íntegramente en español en la historia del evento deportivo más visto del planeta, seguido en directo por más de 300 millones de personas en todo el mundo. El artista puertorriqueño transformó el escenario del Levi’s Stadium en una gran celebración de la cultura latina, cumpliendo su promesa de hacer del descanso “una gran fiesta” y llevando su identidad puertorriqueña al corazón del deporte estadounidense, en una actuación que culminó con las apariciones sorpresa de Lady Gaga y Ricky Martin.

El artista puertorriqueño llegaba a esta cita en el punto más alto de su carrera tras ganar el Grammy a álbum del año en 2026 y arrasar globalmente con Debí Tirar Más Fotos —más de 5.000 millones de reproducciones desde su lanzamiento—.

Un escenario convertido en Puerto Rico

El concierto arrancó a las 2.20 de la madrugada (hora española) sobre un escenario con referencias directas Puerto Rico y mensajes de reivindicación de la cultura hispana. Antes de que saliera Bad Bunny, un músico apareció en pantalla: “Qué rico es ser latino”, una declaración de intenciones para lo que estaba por venir.

Bad Bunny, durante el espectáculo del descanso del Super Bowl 2026 / EFE

Vestido con un traje blanco, Bad Bunny abrió el show con “Tití me preguntó”, desatando la euforia del Levi’s Stadium de Santa Clara. A partir de ahí, el espectáculo encadenó himnos globales como “Yo perreo sola”, “Safaera”, “Party”, “Voy a llevarte pa PR”, “Eoo” y “Monaco”, en un despliegue coreográfico que convirtió el descanso en una auténtica pista de baile.

Lady Gaga, de la sorpresa a la salsa

Uno de los momentos más comentados de la noche llegó con la aparición inesperada de Lady Gaga, que interpretó “Die With a Smile” en una versión salsa, adaptada especialmente para la ocasión del tema que la cantante popularizó junto a Bruno Mars. Ambos artistas compartieron escenario y complicidad, y bailaron juntos “Baile inolvidable”, uno de los momentos más celebrados del show. Tras ello, sonó “Nuevayol”, reforzando el vínculo entre la diáspora latina y Estados Unidos.

Ricky Martin y el mensaje latino

La segunda gran sorpresa llegó con la entrada de Ricky Martin, otro icono global de la música latina, que interpretó “Lo que le pasó a Hawái”. Poco después, Bad Bunny reapareció portando la bandera de Puerto Rico para cantar “El apagón”, uno de sus temas más cargados de significado político y social, seguido de “Café con ron”.

En uno de los instantes más simbólicos de la noche, el artista pronunció un “God bless America” mientras mencionaba a todos los países de Latinoamérica, en un gesto que resonó con fuerza en un contexto marcado por la tensión migratoria en Estados Unidos y la expectación generada ante su actuación por el endurecimiento de las políticas del ICE.

Un cierre cargado de emoción

Bad Bunny con la bandera de Puerto Rico / EFE

La fiesta culminó con “Debí tirar más fotos”, canción que da nombre a su exitoso álbum y a la gira mundial que lo llevará este año a escenarios como el Estadio Olímpico de Barcelona y el Metropolitano de Madrid, ambos con entradas agotadas. Mientras sonaban los últimos acordes, bailarines desfilaron con todas las banderas de Latinoamérica y un cartel manifestaba de fondo la frase en inglés "Lo único más poderoso que el odio, es el amor", cerrando un espectáculo que fue tanto un hito musical como una declaración cultural.

Durante trece minutos, Bad Bunny no solo hizo bailar al mundo: reivindicó el español, la identidad latina y su orgullo puertorriqueño desde el escenario más influyente del planeta. Una actuación llamada a quedar en la historia de la Super Bowl.